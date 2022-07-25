26 июля
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Потребитель

ДНК сотен насекомых обнаружены в различных сортах «незаменимого в офисе» чая

В чайных пакетиках содержатся останки насекомых — их обнаружили генетики из Трирского университета.

Чайный пакетик.
Чайный пакетик.
СС0

Ученые изучили несколько сортов чая, в том числе — черный, зеленый, мятный и ромашковый.

С помощью специального ДНК-анализа генетики проверили листья в чайных пакетиках на наличие мельчайших остатков инородных ДНК.

Всего за время эксперимента были выявлены следы более 1200 членистоногих.

В частности, мятный чай содержал ДНК насекомых, обитающих в тихоокеанском северо-западном регионе США, в то время как зеленый чай содержал ДНК членистоногих, обитающих в Восточной Азии, указывает Газета.Ru.

По словам ученых, ДНК насекомых составляет всего одну 10-ю часть чайных листьев, остальные 99,9% — ДНК растений.

Наличие останков насекомых в чае свидетельствует об отсутствии на листьях пестицидов.

Работа ученых опубликована в журнале Biology Letters.

Между тем дефицит бумаги для чайных пакетиков возник в России. А ранее ученые выяснили, чем опасны обычные чайные пакетики — в один чайный пакетик при заварке попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.

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