До чего дошёл прогресс: новинки сельхозтехники на Алтае

Еще в досоветские годы люди, трудившиеся в поле, мечтали о сельскохозяйственной технике. Такой, чтобы работала самостоятельно, с минимальным вмешательством человека. Как и многое в то время, эти мысли выглядели весьма футуристично. Но уже сегодня, завод-гигант алтайского рынка сельхозтехники — компания Комплекс Агро , может с уверенностью сказать, что мечты стали реальностью.

Мини-заводы для аграриев

Комплекс Агро входит в ТОП-5 самых крупных российских производителей, а оборудование компании давно завоевало доверие фермеров не только в России, но и за ее пределами. Под брендом Комплекс Агро выпускается широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства — от удобрения почвы до хранения зерна.

Чего только стоит модульная колонковая зерносушилка «Алтай». Это практически мини-завод, который прошлой осенью стал самой востребованной техникой в крае. Отечественная зерносушилка превосходит зарубежные аналоги и подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. Всего более 500 зерносушилок «Алтай» запущено в эксплуатацию в России и странах СНГ.

2020 год ознаменовался новейшей разработкой: была создана обновленная зерносушилка «АЛТАЙ-85». Только представьте, её высота достигает почти 14,5 метров! Эта модель адаптирована для работы в морозы (до -30°), а её производительность до 85 тонн в час. Уверены, что таким мощным агрегатом заинтересуются элеваторы и крупные хозяйства, которым необходим большой объем хранения.

Кроме того, «АЛТАЙ-85», в отличии от своих предшественников, имеет более совершенную систему управления. Компьютер сигнализирует оператору обо всех параметрах, неисправностях и перегревах зерносушилки. Высокая степень автоматизации позволит на 100% обеспечить бесперебойную круглосуточную работу.

Комплекс Агро.

Высокоскоростные сеялки начинают покорять Алтай

Сразу после основания Комплекс Агро выступил как официальный дилер компании по производству сельхоз техники — Amazone. На сегодняшний день, это ведущее предприятие в Европе является лидером по производству распределителей минеральных удобрений, сеялок, агрегатов для обработки почвы и опрыскивателей для защиты растений.

Недавно в Москве на выставке «Агросалон» Amazone впервые представила новое поколение сеялок Precea. И именно компания Комплекс Агро, первая в России, поставила для алтайских аграриев высокоскоростную сеялку точного высева с трехточечной навеской Precea 6000-CC. С системой дозирования через повышенное давление, она идеально подходит для посева пропашных культур, таких как кукуруза, соя, подсолнечник, свекла, рапс и сорго.

Precea 6000-CC базируется на жесткой раме с шириной захвата 6 метров. При этом дозирующие устройства расположены на специальной несущей раме, а на направляющей шине их можно свободно сдвигать. Так механизатор может при необходимости изменять междурядье.

Комплекс Агро.

Агрегаты Комплекс Агро облегчают удобрение почвы

Важным мероприятием для аграриев является удобрение почвы. В домашнем хозяйстве на небольшом участке можно справиться вручную. А вот для внесения подкормок в крупных масштабах применяется специальное оборудование.

В апреле этого года Комплекс Агро выпустили юбилейный двухсотый прицеп для внесения жидких удобрений с ликвилайзером. Оборудование уже облегчило труд многих фермеров по всему краю.

Ликвилайзер — это аппарат для точечного внесения жидких удобрений высокого качества, в соответствии с новейшими техническими стандартами. Состоит из прочной рамы с колесами инъекций. С помощью длинных игл на колесах инъекции вводят жидкость на нужную глубину в почве, благодаря чему эффективность введенных жидких удобрений становится значительно выше. Кроме того, такой вид внесения удобрений обеспечивает хорошее развитие корневой системы, потому что вещества сразу достигают корневой зоны и не связываются свободными органическими частицами.

Это алтайское оборудование агрегатируется со всей линейкой посевной техники: AMAZONE, HORSCH, JOHN DEERE и может использоваться с культиваторами для заделки почвенного гербицида. Прицепы выпускаются с объемом бочек 4000, 6000 и 8000 литров.

Комплекс Агро.

Комплекс Агро активно масштабирует предприятие и наращивает производственные мощности. На сегодняшний день сельскохозяйственное оборудование бренда представлено в 26 регионах Российской Федерации и в нескольких странах ближнего зарубежья. И мы с любопытством продолжаем следить за будущим барнаульской компании, которая не просто производит современное оборудование.

ООО «ТД Комплекс АГРО»

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