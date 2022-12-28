До Нового года или после. Когда перечислят пенсии в Алтайском крае и кому их увеличат

Доставка пенсий за январь через Почту России в праздничные и выходные дни пройдет, как обычно, — то есть после Нового года. А вот часть пенсионеров, получающих деньги через банк, увидят выплаты еще до новогодних каникул. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Кроме того, в ПФР напомнили: пенсия тех, кто не работает, с 1 января увеличится. А теперь — подробности.

Доставка пенсий и других выплат за январь через Почту России в период праздничных и выходных дней пройдет без изменений — начиная с 3 января 2023 года с учетом режима работы отделений почтовой связи.

В отделениях почтовой связи выходными (праздничными) днями в январе 2023 года являются 1, 2 и 7-е числа. График работы своего отделения связи жителям региона лучше уточнить заранее.

Для тех, кто получает пенсию через банк 8 и 14 числа, денежные средства за январь зачислят на счета и банковские карты заблаговременно — 28 декабря.

Остальным пенсионерам, тоже получающим пенсию через банк, средства выплатят в обычном режиме в течение января в установленные даты.

Пенсионер. Пенсия. СС0.

В ПФР также сообщили, что у всех неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию, с 1 января выплата возрастет на 4,8%. Это — традиционная ежегодная индексация пенсий, которая «положена» только тем, кто не работает.

Размер прибавки рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

Напомним: Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования завершают объединение и с 1 января 2023 года вместо этих двух организаций будет работать один Социальный фонд России. Он будет оказывать все госуслуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на ПФР и ФСС.

Объединение не повлияет на даты перечисления пенсий, пособий и прочий выплат. Обращаться в ПФР не нужно, Соцфонд является правопреемником информационных баз и своих предшественников (ПФР и Фонда соцстраха).