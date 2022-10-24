В Алтайском крае готовятся к объединению Пенсионного фонда и Фонда соцстраха

Около 550 сотрудников алтайских отделений Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования проходят стажировку и готовятся оказывать услуги в составе Социального фонда РФ, создаваемого на базе этих двух учреждений. Новая объединенная структура заработает в 2023 году.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования завершится в конце текущего года. С 1 января 2023 года это будет уже единая организация — Социальный фонд России (СФР).

СФР будет заниматься пенсиями и их выплатой, обязательным страхованием граждан на случай временной нетрудоспособности, материнства, несчастных случаев на производство и профзаболеваний, а также предоставлением мер социальной поддержки, указывала Gazeta.ru.

После объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены, ранее сообщал РБК.

В отделении ПФР по Алтайскому краю рассказали, что с 1 января все государственные услуги, которые оказывали Пенсионный фонд и Фонд соцстраха по отдельности, можно будет получить в единых офисах клиентского обслуживания СФР по принципу одного окна.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

«В результате гражданам не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится, потому что не потребуется делать межведомственные запрос», — объяснила Елена Серикова, начальник отдела организации работы клиентских служб отделения ПФР по Алтайскому краю.

Кроме того, граждане могут обратиться в СФР через портал госуслуг или лично через МФЦ.

Закон о реорганизации ПФР и присоединении к нему Фонда соцстраха был подписан летом 2022 года. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что здания, освободившиеся после объединения фондов (и не связанные с клиентским обслуживанием), отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.

Адреса офисов СФР можно узнать на сайте отделения ПФР по Алтайскому краю.