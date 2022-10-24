В Алтайском крае готовятся к объединению Пенсионного фонда и Фонда соцстраха

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования завершится в конце текущего года. С 1 января 2023 года это будет уже единая организация — Социальный фонд России (СФР).
СФР будет заниматься пенсиями и их выплатой, обязательным страхованием граждан на случай временной нетрудоспособности, материнства, несчастных случаев на производство и профзаболеваний, а также предоставлением мер социальной поддержки, указывала Gazeta.ru.
После объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены, ранее сообщал РБК.
В отделении ПФР по Алтайскому краю рассказали, что с 1 января все государственные услуги, которые оказывали Пенсионный фонд и Фонд соцстраха по отдельности, можно будет получить в единых офисах клиентского обслуживания СФР по принципу одного окна.
«В результате гражданам не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится, потому что не потребуется делать межведомственные запрос», — объяснила Елена Серикова, начальник отдела организации работы клиентских служб отделения ПФР по Алтайскому краю.
Кроме того, граждане могут обратиться в СФР через портал госуслуг или лично через МФЦ.
Закон о реорганизации ПФР и присоединении к нему Фонда соцстраха был подписан летом 2022 года. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что здания, освободившиеся после объединения фондов (и не связанные с клиентским обслуживанием), отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.
Адреса офисов СФР можно узнать на сайте отделения ПФР по Алтайскому краю.