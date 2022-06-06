6 июня
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Жизнь

«Дворцы» Пенсионного фонда отдадут под стационары

Здания, освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования, отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
novate.ru

«Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — сказала вице-премьер. Ее слова приводит в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций должны завершить к 1 января 2023 года.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин указывал на то, что людей раздражает, как в ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами». По словам президента, общая стоимость всех объектов составляет 120 млрд рублей.

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