Фото великолепных "дворцов" Пенсионного фонда в российских городах

В последнее время ходит много разговоров о шикарных зданиях Пенсионного фонда по всей России.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.
Многие граждане эти здания называют "пенсионными дворцами", пишут fishki.net. Кто-то поддерживает идею возведения столь шикарных сооружений, а кому-то, что вполне объяснимо, они мозолят глаз. Итак, обзор "Куда уходят деньги пенсионеров: великолепные здания Пенсионного фонда со всей России".
В фотоподборке "отметился" и Барнаул.
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