Фото великолепных "дворцов" Пенсионного фонда в российских городах

Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru. Здания Пенсионного фонда. Фото: novate.ru.

Многие граждане эти здания называют "пенсионными дворцами", пишут fishki.net. Кто-то поддерживает идею возведения столь шикарных сооружений, а кому-то, что вполне объяснимо, они мозолят глаз. Итак, обзор "Куда уходят деньги пенсионеров: великолепные здания Пенсионного фонда со всей России".

В фотоподборке "отметился" и Барнаул.