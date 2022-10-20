20 октября
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Потребитель

Дочерняя компания МТС утверждена в качестве оператора рекламных данных

С 1 сентября рекламодатели, рекламораспространители и площадки обязаны передавать в Роскомнадзор сведения о размещенной в сети интернет-рекламе. Должны быть переданы содержание рекламы, сроки размещения, стоимость контрактов и информация о заказчике. Предоставлять соответствующую информацию будут сами участники рекламного рынка. Информация будет храниться в Роскомнадзоре в течение года, доступ к ней смогут получить ФАС и ФНС.

Роскомнадзор информирует.
Роскомнадзор информирует.
СС0

Для такого порядка взаимодействия с Роскомнадзором создаются новые субъекты рекламного рынка — операторы рекламных данных. Они будут консолидировать информацию обо всех рекламных кампаниях, получая и передавая ее по поручению рекламораспространителей, рекламодателей или рекламных площадок. Осуществлять эти полномочия могут только специально аккредитованные Роскомнадзором операторы рекламных данных (ОРД).

ООО «МедиаСкаут» было учреждено МТС в марте 2022 года как кандидат на статус оператора рекламных данных. К моменту аккредитации в реестре Роскомнадзора в этом качестве МедиаСкаут привлекла более 600 клиентов для передачи информации о размещении рекламы в сети интернет в ЕРИР.

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