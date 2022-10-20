Дочерняя компания МТС утверждена в качестве оператора рекламных данных

Для такого порядка взаимодействия с Роскомнадзором создаются новые субъекты рекламного рынка — операторы рекламных данных. Они будут консолидировать информацию обо всех рекламных кампаниях, получая и передавая ее по поручению рекламораспространителей, рекламодателей или рекламных площадок. Осуществлять эти полномочия могут только специально аккредитованные Роскомнадзором операторы рекламных данных (ОРД).
ООО «МедиаСкаут» было учреждено МТС в марте 2022 года как кандидат на статус оператора рекламных данных. К моменту аккредитации в реестре Роскомнадзора в этом качестве МедиаСкаут привлекла более 600 клиентов для передачи информации о размещении рекламы в сети интернет в ЕРИР.