Дом в мешке. Жильцы элитной многоэтажки в Барнауле недовольны тем, как им предлагают добираться до своих квартир

Жильцы многоэтажного дома на пл. Октября считают, что с ними поступили не совсем честно. Они купили квартиры в элитном жилом комплексе «Столичный» и были уверены, что им открыты все входы и выходы. Но на первом этаже, где размещаются коммерческие помещения, начали появляться собственники, поэтому один из проходов для них закрыли. Теперь они добираются до квартир через крышу паркинга. О протоптанных тропах и непреодолимых барьерах — в материале altapress.ru.

Дом без дверей

Первую жалобу собственники квартир составили, когда только получили ключи. По словам одной из владельцев элитных «жилых квадратов», до покупки целый год застройщик обещал, что у жильцов каждой секции будет по два выхода: один из секции на ул. 1905 года, другой — во внутренний двор. Когда квартиры были сданы, «Селф» поставили перед фактом — заходить шесть секций будут через двор.

Людям объяснили, что это было сделано согласно нормам — нижние этажи коммерческие, поэтому проходить через них жильцам дома не позволяют правила.

Собственники жилья рассказали, что у них только три варианта попасть в свои квартиры. Первый — карабкаться на эстакаду по крутому подъему. Второй — бродить по крытой парковке, пока больше напоминающей катакомбы. Третий путь предложил застройщик. В «Селф» обещали, что установят лифт для каждого из боковых домов. Таким образом жильцы с улицы будут заходить в лифт, подниматься на эстакаду и через внутренний двор попадать в запасный выход и вверх в свои дома.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru.

Сергей Пушкин,

собственник квартиры в ЖК «Столичный»:

Даже представить себе не могу, что это за лифт такой, в который поместится шесть секций. И как он будет работать зимой? Мы в Сибири живем, вся электроника в мороз сломается и что тогда? Ждать около дома?

Кроме того, это крутой въезд не может разместить грузовой автомобиль. По словам жильцов, грузчики отказываются подъезжать к нему, так как габариты дороги не позволяют совершать маневр. Одна из жительниц дома рассказала, что не могла попасть в квартиру всю зиму и весну из-за наледи на эстакаде.

Также люди обеспокоены пожарной безопасностью здания. Они задаются вопросом, если небольшая газель не может развернуться в хозпроезде, то каким образом на эстакаду заедет пожарная техника.

Сейчас жильцы ЖК «Столичный» собирают инициативную группу и советуются с юристами. Они планируют направлять запросы в профильные инстанции, чтобы им ответили на вопрос, кто допустил сдачу дома, непригодного для проживания.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru. Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru. Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru.

Их беспокоит, как семьи с детьми, пенсионеры и люди с малой мобильностью будут подниматься в свои квартиры. «Почему мой ребенок должен идти в школу рано утром, по темноте, через парковку? Он заблудится, там ничего не видно и невозможно ориентироваться. Я сама с трудом выход нашла», — возмущается жительница дома.

Любовь Браславец , 75 лет:

У меня муж и так еле ходит, а тут я вообще не представляю, как шаг ступить. Дом новый, мы с таким удовольствием думали, что хотя бы в последние годы поживем в хороших условиях.

Начальник ТСЖ, по словам собственников квартир, этим вопросом не озадачена — ее больше интересует качество видео наблюдения. Женщину позвали на собрание, она приехала, но из машины выйти отказалась, как и давать комментарии СМИ.

Один из жильцов обратился в краевую жилинспекцию. Ему ответили, что объект был возведен, согласно проекту и без нарушений существующих норм.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru.

В компании «Селф» нам объяснили, что обеспокоенные люди уже обращались к ее специалистам. К застройщику обратилась инициативная группа. Ее представителю разъяснили ситуацию, и представитель жильцов согласился с приведенными доводами.

В компании также отметили, что строительство велось, согласно всем нормам и требованиям, в том числе пожарной безопасности. Застройщик пока не стал давать более подробные комментарии, подчеркнув, что в ближайшее время предоставит более детальные пояснения.

Жильцы, купившие квартиры в комплексе, намерены подготовить обращение к администрации Барнаула и указать на имеющиеся, по их мнению, нарушения. Также они намерены обратить внимание прокуратуры на сложившуюся ситуацию.

Ранее altapress.ru писал, что жители домов на ул. 1 Мая недовольны тем, что через их тихий дворик намерены организовать проезд в жилой комплекс «Столичный».