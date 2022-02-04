Дороже не продавать. Почему и на какие продукты ограничат наценку в России

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Наценку на продукты ограничат. Значит , цены в магазинах снизятся?

Нет. По словам эксперта, установление торговой наценки — это комплекс нерыночных мер. Они не приведут к снижению цен.

Батон. Хлеб. foodandhealth.ru.

«Чтобы не росли цены, выход один — надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать», — уточнил он.