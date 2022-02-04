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Потребитель

Дороже не продавать. Почему и на какие продукты ограничат наценку в России

Перечень продуктов с предельной наценкой до 5% хотят разработать Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Рассказываем, какие съедобные товары перестанут дорожать «бесконтрольно».

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0
1
Для каких продуктов установят максимальную наценку?

Максимальную наценку ФАС, Минпромторг и Минсельхоз планируют зафиксировать на:

  • хлеб;
  • молочные продукты;
  • отдельные продукты из борщевого набора.

Об этом сообщил один из участников межведомственного совещания по стабилизации цен на продтовары.

2
Наценку на продукты ограничат. Значит, цены в магазинах снизятся?

Нет. По словам эксперта, установление торговой наценки — это комплекс нерыночных мер. Они не приведут к снижению цен.

Батон. Хлеб.
Батон. Хлеб.
foodandhealth.ru.

«Чтобы не росли цены, выход один — надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать», — уточнил он.

3
Что рекомендуют производителям сахара?

ФАС предлагает производителям публиковать цену на сахар, установить для дистрибьюторов максимальную наценку, а также запретить перепродажу товара, закупленного для розничной торговли.

Сахар.
Сахар.
Открытые источники.

Кроме того, за нарушение правил производителям рекомендуют предусмотреть расторжение договора. Это, по предварительным прогнозам, сделает ценообразование более прозрачным.

4
А кто будет следить, чтобы наценку на продукты не «задирали»?

За соблюдением рекомендаций, по которым ограничат наценку на продукты, будет следить ФАС.

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