Дороже не продавать. Почему и на какие продукты ограничат наценку в России

Максимальную наценку ФАС, Минпромторг и Минсельхоз планируют зафиксировать на:
- хлеб;
- молочные продукты;
- отдельные продукты из борщевого набора.
Об этом сообщил один из участников межведомственного совещания по стабилизации цен на продтовары.
Нет. По словам эксперта, установление торговой наценки — это комплекс нерыночных мер. Они не приведут к снижению цен.
«Чтобы не росли цены, выход один — надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать», — уточнил он.
ФАС предлагает производителям публиковать цену на сахар, установить для дистрибьюторов максимальную наценку, а также запретить перепродажу товара, закупленного для розничной торговли.
Кроме того, за нарушение правил производителям рекомендуют предусмотреть расторжение договора. Это, по предварительным прогнозам, сделает ценообразование более прозрачным.
За соблюдением рекомендаций, по которым ограничат наценку на продукты, будет следить ФАС.