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Потребитель

Двойные ценники предложили ввести в российских магазинах

Союз потребителей России предложил ввести в российских магазинах новые ценники, организация уже обратилась с этой идеей в Минпромторг, пишут «Известия».

Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
СС0

По замыслу, на таких ценниках указывается не только стоимость товара, но и вес или объем продукта.

Двойные ценники помогут потребителям сравнивать стоимость товаров, не прибегая к математическим расчетам.

В Минпромторге отметили — эта инициатива «перегрузит» ценники лишней информацией, а продавцы начнут «применять сокращения или изменять шрифт для экономии места». При этом, если такая потребность существует, продавцы сами придут к такому решению. Так, некоторые ритейлеры — «Ашан» — уже используют двойные ценники.

Согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось, пишет Lenta.ru.

Ложные ценники

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как бороться с ложными ценниками в магазинах.

По закону, в обязанности продавца входит вовремя и в доступной форме предоставить потребителям данные о товаре и его стоимости. Если администратор магазина не выполняет просьбу покупателя о продаже товара по цене, которая указана в ценнике, следует попросить «книгу жалоб и предложений».

Кроме того, если потребитель заметил ошибку после того, как товар был куплен, магазин все равно должен выплатить ему разницу в цене между ценником и чеком.

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