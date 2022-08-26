26 августа
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Потребитель

Дьюнгельског вашему дому. Игрушки из IKEA продают по цене квартиры в сибирском городе

Плюшевый питон Дьюнгельског из IKEA продается за 1 млн рублей на «Авито» в Омске. А его мягкие «братья» на этом же сайте стоят чуть меньше — как машина.

Игрушка из IKEA
Игрушка из IKEA

Омские продавцы наверняка соревнуются, кто дороже продаст «раритетную» игрушку шведского бренда.

На первом месте расположился питон из серии «Дьюнгельског» (в переводе на русский — Джунгли). Его цена — 1 млн рублей.

Игрушка из IKEA на &quot;Авито&quot;
Игрушка из IKEA на «Авито»
Avito.ru

«Настоящий питон может быть опасен, но эта мягкая игрушка очень уютна и дружелюбна», — заявляет продавец.

Объявление разместили на «Авито» 14 августа. Однако пока никто не раскошелился на дорогого плюшевого питомца.

Есть предложение и подешевле. Такого же питона другой владелец продает за 900 тыс. рублей. «Не затасканная», — коротко уточняет автор объявления.

Игрушка из IKEA на &quot;Авито&quot;
Игрушка из IKEA на «Авито»
Avito.ru

Внизу приписка: «Куда все, туда и я, чем черт не шутит».

Кроме того, в Омске предлагают культовых акул от IKEA. Одно из популярных предложений — метровая акула за 300 тыс. рублей.

Игрушка из IKEA на &quot;Авито&quot;
Игрушка из IKEA на «Авито»
Avito.ru

Продавец объясняет, что это игрушка из первой партии, ее приобрели в 2016 году.

На сайте уникальная вещь так никому и не приглянулась и ждет своего владельца с 1 августа.

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