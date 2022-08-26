Дьюнгельског вашему дому. Игрушки из IKEA продают по цене квартиры в сибирском городе

Плюшевый питон Дьюнгельског из IKEA продается за 1 млн рублей на «Авито» в Омске. А его мягкие «братья» на этом же сайте стоят чуть меньше — как машина.

Омские продавцы наверняка соревнуются, кто дороже продаст «раритетную» игрушку шведского бренда.

На первом месте расположился питон из серии «Дьюнгельског» (в переводе на русский — Джунгли). Его цена — 1 млн рублей.

Игрушка из IKEA на «Авито» Avito.ru

«Настоящий питон может быть опасен, но эта мягкая игрушка очень уютна и дружелюбна», — заявляет продавец.

Объявление разместили на «Авито» 14 августа. Однако пока никто не раскошелился на дорогого плюшевого питомца.

Есть предложение и подешевле. Такого же питона другой владелец продает за 900 тыс. рублей. «Не затасканная», — коротко уточняет автор объявления.

Игрушка из IKEA на «Авито» Avito.ru

Внизу приписка: «Куда все, туда и я, чем черт не шутит».

Кроме того, в Омске предлагают культовых акул от IKEA. Одно из популярных предложений — метровая акула за 300 тыс. рублей.

Игрушка из IKEA на «Авито» Avito.ru

Продавец объясняет, что это игрушка из первой партии, ее приобрели в 2016 году.

На сайте уникальная вещь так никому и не приглянулась и ждет своего владельца с 1 августа.