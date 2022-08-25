СМИ: IKEA не уволила 700 российских сотрудников, чтобы вернуться в РФ

Ритейлер IKEA планирует вернуться на российский рынок в течение двух лет, в связи с чем не увольняет 700 своих сотрудников в РФ и не ищет покупателя на свои магазины на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, некоторое время российским работникам продолжат платить зарплату, после чего им будет предложено альтернативное трудоустройство либо минимальный оклад с перспективой продолжить работу после возвращения компании в Россию.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду», — утверждает собеседник агентства.

По его словам, под давлением шведских политиков заводы все-таки придется продать, но при реализации будет заложена опция выпуска мебели для IKEA по приемлемым ценам.

Напомним, 15 июня IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка: 5 июля в РФ должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда.

Однако с ней возникли проблемы. В назначенный день на сайте невозможно было добавить товары в корзину, а к вечеру он вовсе перестал открываться. Сообщалось, что всего за один день жители «израсходовали» почти такой же объем информации, который ранее был за целый месяц.

На следующий день на сайте появилась электронная форма. Заполнив ее, пользователь должен был дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Но и эта попытка оказалась провальной. В течение получаса поля для заполнения заявки перестали отображаться.

В итоге онлайн-распродажу все-таки удалось провести. Она завершилась 15 августа.