Единое тарифное законодательство подготовили в России

В России появится единое тарифное законодательство. Оно будет распространяться на такие сферы, как ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь и железнодорожный транспорт.

Первая в РФ концепция долгосрочного тарифного регулирования, подготовленная Федеральной антимонопольной службой (ФАС), уже утверждена правительством, сообщают «Известия».

Для реализации концепции будет сформирована законодательная база, основой которой станет единый тарифный закон.

Цель концепции — создание единых принципов формирования долгосрочных цен на услуги в отраслях — минимум на три года, защита интересов потребителей и обеспечение надежного функционирования инфраструктуры.

Есть мнение, что принятие концепции — верный шаг на пути к обеспечению стабильного тарифного регулирования в стране, пишет «Росбалт».

Между тем инициативу о введении в России эталонных тарифов на теплоснабжение озвучили в Федеральной антимонопольной службе. Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.