13 марта
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Потребитель

Эффективность оливы против сахарного диабета доказали ученые

Возможность лечения экстрактом листьев оливы сахарного диабета второго типа доказали российские ученые, сообщает РИА Новости.

Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0

Коллектив ученых Южно-Уральского государственного университета с коллегами из Малайзии и Египта разработали из листьев оливы препарат для поддержания здоровья тканей при диабете второго типа.

Исследователи обнаружили антиоксидантную и гипогликемическую активность экстракта. Она связана с высоким содержанием биологически активных соединений.

По словам ученых, экстракт листьев оливы восстанавливает уровни глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, а также липидные показатели и ферменты печени.

Ранее российские ученые выявили ген, отвечающий за тяжесть инсульта.

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