Эффективность оливы против сахарного диабета доказали ученые

Коллектив ученых Южно-Уральского государственного университета с коллегами из Малайзии и Египта разработали из листьев оливы препарат для поддержания здоровья тканей при диабете второго типа.
Исследователи обнаружили антиоксидантную и гипогликемическую активность экстракта. Она связана с высоким содержанием биологически активных соединений.
По словам ученых, экстракт листьев оливы восстанавливает уровни глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, а также липидные показатели и ферменты печени.
Ранее российские ученые выявили ген, отвечающий за тяжесть инсульта.
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