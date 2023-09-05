Ученые нашли новое направление лечения болезней сердца

Ученые из Медицинского колледжа в США открыли новый метод лечения разных болезней сердца. По их исследованию следует обратить большое внимание на форму холестерина, которую называют липопротеинами очень низкой плотности.

Известно, что у людей повышенным уровнем холестерина существует риск формирования сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда же относятся инсульт и инфаркт, сообщает "Lenta.ru".

Холестерин при этом скапливается в бляшки и не дает пройти кровотоку.

На сегодняшний день назначают статины или новые препараты ингибиторы. Но статистика не становится лучше. Заболевания сердца - лидирующая причина ухода из жизни.

Эксперты выявили, что есть еще одна форма холестерина, как ее называют - "плохая". Именно она может быть фактором риска сердечных-сосудистых заболеваний - липопротеины очень низкой плотности. Отмечается, что на "плохой" холестерин не воздействуют современные препараты.

Эксперимент

Исследователи решили генетически модифицировать мышей, чтобы в их клетках печени остановилась выработка белка tPA. Именно это препятствует формированию тромбов. После модификации у них повысился уровень холестерина ЛПОНП.

Это значит, что белок tPA в печени влияет на уровень холестерина в крови. Все это показывает связь между печенью, сердец и сосудами.

Открытие поможет лечить пациентов другими, более действенными способами.

Ранее о рекордном снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний заявили в Минздраве.