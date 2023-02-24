О рекордном снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний заявили в Минздраве

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний достигли самых низких в истории России значений, сообщает «Коммерсант».

Это высказывание министр здравоохранения РФ сделал на форуме «Медицина, доступная каждому» в Южно-Сахалинске.

«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности — имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Мурашко.

По cловам Мурашко, Минздрав использует новые подходы для оказания медицинской помощи в рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Некоторое время назад российские власти отмечали, что болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности, а онкология — 20%.

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