24 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О рекордном снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний заявили в Минздраве

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний достигли самых низких в истории России значений, сообщает «Коммерсант».

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Это высказывание министр здравоохранения РФ сделал на форуме «Медицина, доступная каждому» в Южно-Сахалинске.

«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности — имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Мурашко.

По cловам Мурашко, Минздрав использует новые подходы для оказания медицинской помощи в рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Некоторое время назад российские власти отмечали, что болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности, а онкология — 20%.

Ранее барнаульский стоматолог рассказала о страшных последствиях плохой гигиены рта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость