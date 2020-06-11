Эксперт: нельзя пользоваться чужими зарядками для телефона

Дешевые зарядки неизвестных производителей или поддельные устройства могут принципиально отличаться от оригинальных вольтажом, интервалом и частотой напряжения. Их использование чревато не только «сгоревшим» смартфоном, но и настоящим пожаром, пишет ПРАЙМ.
Шлюз для хакеров
Другая опасность сторонней зарядки — утечка личной информации. Существует технология, которая позволяет зарядному устройству, как общественной сети Wi-Fi, стать шлюзом для доступа хакеров. По этой же причине стоит по возможности избегать общественных USB-станций, владельцы которых могут быть не в курсе, что злоумышленники провели с ними некие манипуляции, пишет News.ru.
Злоумышленник при желании может получить полный доступ к устройству и впоследствии даже убрать следы своего присутствия.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но могут нести опасность.
Через смартфон могут утекать персональные данные, что приведет к хищению средств с индивидуальных банковских счетов пользователей, считает эксперт.