Эксперт: нельзя пользоваться чужими зарядками для телефона

Использование чужих зарядных устройств может не только вывести смартфон из строя, но и ставит под угрозу безопасность данных его владельца, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Дешевые зарядки неизвестных производителей или поддельные устройства могут принципиально отличаться от оригинальных вольтажом, интервалом и частотой напряжения. Их использование чревато не только «сгоревшим» смартфоном, но и настоящим пожаром, пишет ПРАЙМ.

Шлюз для хакеров

Другая опасность сторонней зарядки — утечка личной информации. Существует технология, которая позволяет зарядному устройству, как общественной сети Wi-Fi, стать шлюзом для доступа хакеров. По этой же причине стоит по возможности избегать общественных USB-станций, владельцы которых могут быть не в курсе, что злоумышленники провели с ними некие манипуляции, пишет News.ru.

Злоумышленник при желании может получить полный доступ к устройству и впоследствии даже убрать следы своего присутствия.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но могут нести опасность.

Через смартфон могут утекать персональные данные, что приведет к хищению средств с индивидуальных банковских счетов пользователей, считает эксперт.