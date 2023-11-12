12 ноября
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Потребитель

Эксперт объяснила, как определить свежесть красной рыбы

При покупке свежемороженой рыбы нужно обращать внимание на состояние ее чешуи, глаза, рот, жабры.

Красная рыба, лосось.
Красная рыба, лосось.
СС0

Поверхность рыбы должна быть безупречной, лишь с незначительной сбитостью чешуи. Качественная чешуя свежей рыбы должна обладать естественной окраской, блеском и крепко держаться, рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.

Рот рыбы должен быть закрыт, указывает Газета.Ru.

Глаза рыбы должны быть ясными и выпуклыми, а жабры — красными.

Ранее импорт рыбы и морепродуктов из Японии ограничили в России. Таким образом Россия присоединилась к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Ограничения будут действовать, пока Япония не предоставит исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла.

При этом сообщалось, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально «прозрачной и добросовестной форме» объяснения, которые основаны на научных данных.

В МИД Японии подчеркнули — ситуацию на «Фукусиме-1» контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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