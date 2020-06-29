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Эксперт посоветовал владельцам смартфонов отключать геолокацию

Геолокацию на смартфоне следует отключить, если пользователь обеспокоен сбором личных персональных данных со стороны различных приложений, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе», — цитирует Гриценко «Прайм».

По его словам, если пользователь, например, зашел в Instagram, то приложение может распознать, в каком месте находится человек и передать эту информацию приложениям-партнерам. Ситуацию можно исправить ограничением доступа приложения к геолокации, пояснил эксперт.

Полное отключение геолокации через настройки телефона поможет увеличить время работы смартфона, сказал Гриценко, пишет ura.ru.

А использование чужих зарядных устройств может не только вывести смартфон из строя, но и ставит под угрозу безопасность данных его владельца, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Существует технология, которая позволяет зарядному устройству, как общественной сети Wi-Fi, стать шлюзом для доступа хакеров. По этой же причине стоит по возможности избегать общественных USB-станций, владельцы которых могут быть не в курсе, что злоумышленники провели с ними некие манипуляции.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, что наличие на смартфоне программного обеспечения, которое владелец не устанавливал, а также перегрев телефона, когда он не используется, может свидетельствовать о том, что устройство прослушивается извне, сообщает НСН.

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