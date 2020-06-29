Эксперт посоветовал владельцам смартфонов отключать геолокацию

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе», — цитирует Гриценко «Прайм».
По его словам, если пользователь, например, зашел в Instagram, то приложение может распознать, в каком месте находится человек и передать эту информацию приложениям-партнерам. Ситуацию можно исправить ограничением доступа приложения к геолокации, пояснил эксперт.
Полное отключение геолокации через настройки телефона поможет увеличить время работы смартфона, сказал Гриценко, пишет ura.ru.
А использование чужих зарядных устройств может не только вывести смартфон из строя, но и ставит под угрозу безопасность данных его владельца, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Существует технология, которая позволяет зарядному устройству, как общественной сети Wi-Fi, стать шлюзом для доступа хакеров. По этой же причине стоит по возможности избегать общественных USB-станций, владельцы которых могут быть не в курсе, что злоумышленники провели с ними некие манипуляции.
Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, что наличие на смартфоне программного обеспечения, которое владелец не устанавливал, а также перегрев телефона, когда он не используется, может свидетельствовать о том, что устройство прослушивается извне, сообщает НСН.