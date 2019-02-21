Эксперт: алтайским льготникам не могут отказать в компенсации по ЖКХ из-за старых долгов

Жильцам более 70 домов в Барнауле «ДЕЗ-2 Ленинского района» массово предъявляет долги за воду за 2011−2012 годы, сообщал altapress.ru Многие уверены, что все давно оплатили, но, тем не менее, оплачивают этот долг, опасаясь потерять компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Однако в барнаульском «Центре защиты прав граждан» пояснили: отказать в этой льготе не имеют права.

Почему должники не получают компенсацию

Многие льготники хорошо знают: если есть долг по коммуналке (или не выполняется соглашение по его погашению) — компенсацию оплаты услуг ЖКХ они не получат.

Это следует из пункта 16.1 «Правил определения размера и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (утвержденных постановлением администрации края от 1 апреля 2008 года № 126), пояснила руководитель барнаульского «Центра защиты прав граждан» Татьяна Мазунина.

Между тем, на долги 2011−2012 годов это правило не распространяется, уверена она. И вот почему.

Душ , вода. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Почему это не распространяется на очень старые долги

Здесь надо руководствоваться двумя документами: уже упомянутым краевым постановлением № 126 и краевым законом № 156.

В первом документе напрямую указано: не учитывается задолженность, возникшая у гражданина до 11 ноября 2012 года — то есть до вступления в силу части 10 статьи 3 закона № 156.

Татьяна Мазунина,

руководитель «Центра защиты прав граждан» ( Барнаул):

Часть 10 статьи 3 закона Алтайского края № 156-ЗС гласит: «Компенсации предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению». А эта часть статьи вступила в силу, как указано в законе, только с 11 ноября 2012 года.

Между тем, долги, которые выставляет управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района», датируются как раз 2011−2012 годами. То есть их не должны учитывать, принимая решение о выплате компенсации.

Квитанция. Фото из архива пресс-службы Правительства

Что это значит — нельзя ли попроще?

Означает это одно: если соцзащита отказывается предоставлять компенсацию на оплату услуг ЖКХ из-за долга, возникшего до 11 ноября 2012 года, то это неправомерно.

Что касается самого долга, то до сих пор барнаульцам не удавалось в суде добиться того, чтобы долг «счислили». Действия «ДЕЗ-2» по выставлению графы «перерасчет» (где как раз идет речь о долге) правилам предоставления коммунальных услуг не противоречат, считают судьи.

В то же время этот долг не признан судом, поэтому можно не опасаться, что должнику ограничат выезд за границу.