Эксперт: алтайским льготникам не могут отказать в компенсации по ЖКХ из-за старых долгов

Почему должники не получают компенсацию
Многие льготники хорошо знают: если есть долг по коммуналке (или не выполняется соглашение по его погашению) — компенсацию оплаты услуг ЖКХ они не получат.
Это следует из пункта 16.1 «Правил определения размера и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (утвержденных постановлением администрации края от 1 апреля 2008 года № 126), пояснила руководитель барнаульского «Центра защиты прав граждан» Татьяна Мазунина.
Между тем, на долги 2011−2012 годов это правило не распространяется, уверена она. И вот почему.
Почему это не распространяется на очень старые долги
Здесь надо руководствоваться двумя документами: уже упомянутым краевым постановлением № 126 и краевым законом № 156.
В первом документе напрямую указано: не учитывается задолженность, возникшая у гражданина до 11 ноября 2012 года — то есть до вступления в силу части 10 статьи 3 закона № 156.
Татьяна Мазунина,
руководитель «Центра защиты прав граждан» (Барнаул):
Часть 10 статьи 3 закона Алтайского края № 156-ЗС гласит: «Компенсации предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению».
А эта часть статьи вступила в силу, как указано в законе, только с 11 ноября 2012 года.
Между тем, долги, которые выставляет управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района», датируются как раз 2011−2012 годами. То есть их не должны учитывать, принимая решение о выплате компенсации.
Что это значит — нельзя ли попроще?
Означает это одно: если соцзащита отказывается предоставлять компенсацию на оплату услуг ЖКХ из-за долга, возникшего до 11 ноября 2012 года, то это неправомерно.
Что касается самого долга, то до сих пор барнаульцам не удавалось в суде добиться того, чтобы долг «счислили». Действия «ДЕЗ-2» по выставлению графы «перерасчет» (где как раз идет речь о долге) правилам предоставления коммунальных услуг не противоречат, считают судьи.
В то же время этот долг не признан судом, поэтому можно не опасаться, что должнику ограничат выезд за границу.