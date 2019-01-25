В Барнауле управляющая компания массово предъявляет долги из прошлого. Что делать?

Барнаульская управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района» продолжает предъявлять долги жильцам за 2011−2012 годы. История эта тянется уже несколько лет, но еще абсурднее, чем вы думаете: долги эти, как говорят юристы, не взыскиваемые. Но ни прокуратура, ни госинспекция, ни кто-то из жильцов не смог заставить управляющую компанию перестать выставлять эти счета из прошлого. Почему это происходит и что теперь делать? В этом разбирался altapress.ru.

«Вы когда врали — сегодня или тогда»?

Жильцу барнаульского дома по ул. Островского от родной управляющей компании «ДЕЗ-2 Ленинского района» пришла странная бумага, датированная 11 января и озаглавленная «Журнал учета показаний ПУ». ПУ — это (кто не знает) прибор учета.

Из бумаги следовало: у квартиры долг в 14 тыс. рублей за воду и водоотведение. И долг, можно сказать, с бородой: за 2011−2012 годы. Между тем, семья Анатолия, собеседника altapress.ru, все оплатила по счетчику, долга нет. И справка об этом у нее есть.

«Так случилось, что мы в то время оформляли в „ДЕЗ-2“ документы на получение „ветерана труда“. И взяли в „ДЕЗ-2“ справку, что мы ничего не должны. А сегодня должны. Вы когда врали — сегодня или тогда?» — возмущается владелец квартиры Анатолий.

За один вечер вокруг общей проблемы сплотились шесть жильцов его дома. Гроздья гнева, что называется, уже созрели.

«Спасите меня от банкротства»

Барнаульцы шлют жалобы во все, какие можно, инстанции еще с конца 2016 года. Только в госинспекцию края с того момента поступило больше 300 обращений, сообщало ведомство в конце 2018 года. Много их было и в Центре правовой помощи, говорит его руководитель Татьяна Мазунина.

Но сама история началась чуть раньше, и связана она с банкротством компании, о которой теперь уж мало кто помнит: «Алтайские коммунальные системы».

Эта компания-банкрот задолжала «Барнаульскому водоканалу» 15 млн рублей. И ее конкурсный управляющий доказал в суде: эти деньги ей в свою очередь должен «ДЕЗ-2» Управляшка же не нашла ничего лучшего, кроме как раскидать свой долг по квартирам.

«Может, ей надо было выйти к нам с протянутой рукой и сказать: люди добрые, спасите меня от банкротства?» — иронизирует собеседник altapress.ru.

Причем тут жильцы многоквартирных домов?

Казалось бы, причем тут жители?

Как выяснилось, управляющая компания «ДЕЗ-2» неправильно начисляла платежи в тех домах, где не было общедомового водосчетчика. В 2011—2012 года правила действовали такие: если в доме нет общего счетчика, люди должны платить не по своим (индивидуальным) приборам, а по количеству жильцов — по нормативам.

«А ведь нас тогда просто заставили поставить счетчики», — вспоминает собеседник altapress.ru.

Правила это многим кажутся странными, но факт остается фактом: жильцы передавали показания счетчика в УК, а та их без возражений принимала, выставляла людям квитанции, но в домах без общего счетчика она делала это неправильно. Хотя должна была знать правила работы на своем рынке.

В общем, получилось, что «Водоканал» предъявлял управляющей компании счета, исходя из нормативов, а люди платили ему по счетчикам, разница и составила в 15 млн.

Скамейка примирения. www. dez-2.com

Арбитраж: «перерасчет правомерный»

Долгам, которые сейчас раскидала по квартирам управляющая компания, 7−8 лет. Срок давности для предъявления долга — 3 года. И «ДЕЗ-2» продолжает предъявлять людям эти долги из далекого прошлого. При этом заставить или уговорить УК перестать это делать никто не может.

Попытки делали и госинспекция, и прокуратура Ленинского района. Гоинспекция в марте 2017 года выдала предписание управляющей компании: исключить из графы «перерасчет» дополнительные суммы. Однако суд решил, что УК выставляет допсчета правомерно.

Из определения арбитражного суда по иску «ДЕЗ-2» к Государственной инспекции края:

Срок исковой давности к рассматриваемым действиям управляющей компании о внесении в квитанцию перерасчета по потребленному коммунальному ресурсу не применяется, о его применении может быть заявлено собственником помещения в суде при предъявлении к нему иска управляющей компанией о взыскании задолженности.

То есть пока сам должник не заявит, что срок давности истек, требовать эти долги «с бородой» в порядке вещей. Кто бы его позвал в арбитраж.

Свое представление выдала управляющей компании и прокуратура. Но тоже не добилась успеха. «ДЕЗ-2» оспорил его в суде, и оказалось, что УК права, и это прокуратура нарушает права и интересы «управляшки» в сфере экономической деятельности (так решил суд).

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Общий суд: права людей не нарушены

Напрашивается мысль: надо жильцам обращаться в суд. Но Татьяна Мазунина из Центра защиты прав граждан говорит, что барнаульцы уже не раз пытались через суд аннулировать начисления — «счислить» этот привет из прошлого. Но все суды и они проиграли.

Судьи ссылались на все те же коммунальные правила, которые действовали в то время: в домах, где нет общедомового счетчика, жильцы обязаны платить за воду и водоотведение по нормативам. Действия «ДЕЗ-2» по выставлению графы «перерасчет» этим правилам не противоречат, приходили к выводу судьи.

Татьяна Мазунина,

руководитель Центра защиты прав граждан , Барнаул:

Суды и первой, и апелляционной инстанций приняли решения не в пользу жителей и пришли к выводу, что права жителей не нарушены.

Почему УК не прекращает требовать долги?

Сама управляющая компания «ДЕЗ-2» в суд на взыскание долга с жильцов-«должников» не обращается, поясняет Татьяна Мазунина. Ведь в суде гражданин заявит о пропуске срока исковой давности, и УК ничего не получит. А срок этот (3 года) истек давненько. Долги, которые предъявила родная УК жильцам, по сути, не взыскиваемые, считает она.

Тем не менее, долг за жильцами продолжает числиться, и люди никак не могут от него избавиться — если только не заплатят.

Почему сама управляющая компания не может или не хочет найти правовой способ списать эти невзыскиваемые долги, возникшие из-за ее же формальной ошибки? Возможно, рассчитывает, что кто-то заплатит. Ведь на долг начисляется пеня, сумма долга растет — глядишь, у кого-то нервы не выдержат и он заплатит.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

Каковы последствия жизни с долгом?

Выезд за границу должникам не ограничат, если долг НЕ признан судом и приставы НЕ открыли исполнительное производство. «ДЕЗ-2» в суд не подает и, значит, такой проблемы не будет. Правда, еще один юрист не исключает, что УК попробует взыскать долг судебным приказом, а люди иногда узнают о них поздно.

Другая беда — в том, что должникам не оформляют субсидии на оплату ЖКХ.

В управляющей компании «ДЕЗ-2» altapress.ru пояснили, что готовы предоставить рассрочку на оплату долга на год. Но Татьяна Мазунина полагает, что надо идти в суд.

Татьяна Мазунина,

руководитель Центра защиты прав граждан , Барнаул:

В этом случае надо получить в соцзащите справку об отказе в предоставлении субсидии, а затем обратиться в суд к органу соцзащиты и обжаловать решение. Вторым ответчиком необходимо обозначить «ДЕЗ-2 Ленинского района», который предъявляет невзыскиваемый долг.

Такой судебный процесс — дело не быстрое. Но не безнадежное. Со временем будет действовать норма Жилищного кодекса, согласно которой отказать в предоставлении субсидии на оплату ЖКХ можно только в случае, если долг подтвержден в суде. Но, как объяснила Татьяна Мазунина, только с 2021 года.