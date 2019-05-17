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Эксперт: закрытие хостелов в России приведет к неизбежному росту цен на гостиницы

Закрытие хостелов в многоквартирных домах приведет к росту цен на гостиницы в России и может снизить спрос на услуги туроператоров. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Гостиница.
Гостиница.
Анна Зайкова.

«Туроператоры в большинстве случаев с хостелами не работают. Тем не менее, закрытие малых средств размещения, в том числе, хостелов, однозначно приведет к росту цен в обычных гостиницах — особенно в Санкт-Петербурге. И это повлияет на туроператорские цены, а впоследствии может повлиять и на спрос», — цитирует «Интерфакс» Ломидзе.

Эксперт считает, что закон о запрете хостелов приведет к нехватке гостиниц, потому что самостоятельные туристы, которые раньше зачастую выбирали хостелы, теперь будут вынуждены размещаться в отелях. «Это снижает конкуренцию среди гостиниц, что совсем нехорошо. Мотивация принятия этого закона осталась мне неясна», — сказала Ломидзе.

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», который касается размещения гостиниц в многоквартирных домах. Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

Ранее altapress.ru писал, что алтайский гостиничный бизнес попросил губернатора края Виктора Томенко организовать борьбу с «нелегалами», которые сдают квартиры в аренду на краткосрочный период. Такие «предприниматели» по сути предоставляют гостиничные услуги и составляют конкуренцию легальному бизнесу.

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