Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, сообщает РИА «Новости».

Закон направлен на предотвращение нарушения прав жителей многоквартирных домов. Он вводит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг.

Теперь предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества: системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности;, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Первоначально Госдума предлагала ввести запрет на хостелы в жилых домах в течение десяти дней после вступления в силу закона, однако Совфед настоял на дате 1 октября 2019 года: высказывались опасения, что бизнес не успеет подготовиться к изменениям, а туристы лишатся уже запланированного на лето отпуска.