Алтайским турбазам угрожает массовое закрытие

Туристические базы, как и гостиницы, обязаны пройти классификацию до 1 июля 2019 года. По ее итогам базы получат определенное количество звезд. Без них крупные турбазы не смогут работать. Однако многие предприниматели не в курсе изменений и могут просто не успеть в срок, рассказала altapress.ru Татьяна Малышева, председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство".
С 1 июля 2019 года федеральный закон запрещает работать гостиницам и туристическим базам на 50 и более мест, если им не присвоены звезды.
Татьяна Малышева,
председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":
— До недавних пор мы думали, что это закон №16-ФЗ "О внесении изменений ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" не коснется владельцев баз. Но он их коснется. И если владельцы крупных гостиниц на 50 и более человек уже в курсе ситуации и готовятся получать звезды, то турбазы пока не готовы.
Чтобы гостиница или база прошла классификацию, собственники должны подтвердить, что готовы предлагать определенный набор услуг и комфорт. Причем от предпринимателей ждут как пакета документов, так и "экскурсии" с представителем лицензированной компании. Заочно присвоить звезды будет невозможно.
Татьяна Малышева,
председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":
— Наступит 1 июля 2019 года, владельцы турбаз поймут, что сейчас к ним придут проверяющие органы и их бизнес закроют, а их самих оштрафуют. И потянутся они на классификационные комиссии. А это требует времени.
24 мая ассоциация "Алтайское гостеприимство" совместно с Алтайской региональной ассоциацией туризма (АРАТ) проводит семинар для представителей гостиничного и турбизнеса.
Татьяна Малышева,
председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":
— Наши коллеги из АРАТ заинтересованы в том, чтобы рынок вовремя перестроился под требования закона. Во-первых, часто туристические компании сами владеют турбазами. Во-вторых, закон запретит им рекламировать и продавать путевки на базы без звезд. Это также может привести к штрафным санкциям.
Масштаб предстоящей работы
В 2017году в регионе работали 730 предприятий коллективного размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские "зеленые" дома.
Отдых туристов обеспечивают 280 гостиниц, отелей, мотелей, хостелов, 42 санаторно-курортных учреждения, 180 сельских "зеленых" домов, 167 турбаз и организаций отдыха, 60 стационарных детских оздоровительных лагерей.
В целом количество мест единовременного размещения в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных учреждениях региона составляло порядка 51 тысячи, в том числе круглогодичных –
19,7 тысяч.
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