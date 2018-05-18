Алтайским турбазам угрожает массовое закрытие

С 1 июля 2019 года федеральный закон запрещает работать гостиницам и туристическим базам на 50 и более мест, если им не присвоены звезды.

Татьяна Малышева,

председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":

— До недавних пор мы думали, что это закон №16-ФЗ "О внесении изменений ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" не коснется владельцев баз. Но он их коснется. И если владельцы крупных гостиниц на 50 и более человек уже в курсе ситуации и готовятся получать звезды, то турбазы пока не готовы.

Чтобы гостиница или база прошла классификацию, собственники должны подтвердить, что готовы предлагать определенный набор услуг и комфорт. Причем от предпринимателей ждут как пакета документов, так и "экскурсии" с представителем лицензированной компании. Заочно присвоить звезды будет невозможно.

Татьяна Малышева,

председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":

— Наступит 1 июля 2019 года, владельцы турбаз поймут, что сейчас к ним придут проверяющие органы и их бизнес закроют, а их самих оштрафуют. И потянутся они на классификационные комиссии. А это требует времени.

24 мая ассоциация "Алтайское гостеприимство" совместно с Алтайской региональной ассоциацией туризма (АРАТ) проводит семинар для представителей гостиничного и турбизнеса.

Татьяна Малышева,

председатель региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":

— Наши коллеги из АРАТ заинтересованы в том, чтобы рынок вовремя перестроился под требования закона. Во-первых, часто туристические компании сами владеют турбазами. Во-вторых, закон запретит им рекламировать и продавать путевки на базы без звезд. Это также может привести к штрафным санкциям.

Масштаб предстоящей работы

В 2017году в регионе работали 730 предприятий коллективного размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские "зеленые" дома.

Отдых туристов обеспечивают 280 гостиниц, отелей, мотелей, хостелов, 42 санаторно-курортных учреждения, 180 сельских "зеленых" домов, 167 турбаз и организаций отдыха, 60 стационарных детских оздоровительных лагерей.

В целом количество мест единовременного размещения в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных учреждениях региона составляло порядка 51 тысячи, в том числе круглогодичных –

19,7 тысяч.