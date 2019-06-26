Эксперты нашли возбудитель менингита в алтайском мясе

Мясо в Красноярский край поставил филиал «Соузгинский». Партию предполагалось отправить на переработку.
Россельхознадзор ввел на предприятии режим усиленного лабораторного контроля микробиологических показателей.
Эксперты отметили, что возбудитель листериоза при попадании в организм человека с пищей инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. При нервной форме болезни в 98−100% случаев прогноз безнадежный, лечение приносит успех лишь в самой начальной стадии заболевания.
При температурной обработке листерии гибнут через 5−10 минут.
Напомним, ранее жительница Барнаула купила колбасу с ртутью. Опасное вещество было не внутри, а снаружи продукта, однако же всю партию изъяли из барнаульских магазинов в тот же день. Производителем, по данным СМИ, была СПК.