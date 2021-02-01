Эксперты назвали продукты, которые подорожают в этом году

Цены на продукты будут расти в связи с увеличением затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем, пишет «МК».
Прежде всего, речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Оно вырастет в цене из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК, пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Это, в свою очередь, приведет к удорожанию не только муки, крупы и хлебы, но также и яиц, молока, мяса. Вслед за ними подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы.
Дороже станут и импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) — из-за обесценивания рубля.
Вместе с тем эксперты ожидают снижения цены на сезонные российские фрукты и овощи.
«Какие товары находятся под инфляционным прицелом, производители и ритейл уже объявили — кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца, крупы», — сказал аналитик Александр Розман, добавив, что именно здесь, вероятно, стоит ждать очередных «заморозок» цен, «но уже после того, как они вырастут».
В макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения, считает эксперт, пишет «Росбалт».
Инфляция
«Чтобы остановить инфляцию издержек, а именно ее мы наблюдаем сейчас на рынке продовольствия России, есть три способа — повысить производительность труда, остановить рост цен на сырье, снизить налоги. Возможно ли в сжатые сроки, то есть в ближайшие полгода сделать что-то из этого? Ответ очевиден — нет», резюмировал Розман.