Эксперты определили самые популярные цвета смартфонов у жителей Алтайского края

Наибольший рост продаж в Алтайском крае с января по сентябрь 2018 года показали синие, розовые и красные смартфоны, сообщили в компании МТС. Самыми востребованными цветами гаджетов по-прежнему остаются черный и серый. А белые и золотистые смартфоны выходят из моды.

Продажи смартфонов синего цвета в рознице МТС за 8 месяцев 2018 года выросли в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Синий стал новым черным», — констатируют в компании.

Эксперты МТС объясняют это увеличением платежеспособной молодой аудитории: вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе выбрать и приобрести смартфон, ближе более яркие и демократичные расцветки.

Еще одна причина — появление на рынке новых моделей бренда Honor, таких как Honor 10 и Honor 9 Lite. Эти модели среднего ценового сегмента (15−26 тыс. рублей), у них есть синяя версия корпуса. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж в крае составила 17,6%.

В МТС также отмечают рост продаж розовых и красных гаджетов в Алтайском крае — в 4,2 раза в 3,2 раза соответственно. А вот спрос на аппараты белого цвета упал в местной рознице компании на 73%.

Несмотря на впечатляющий рост продаж разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в период январь-сентябрь 2018 года остаются смартфоны черного и серого цветов — «классику» выбирает каждый второй покупатель в крае.

На втором месте «золото» — без малого четверть гаджетов продается в таком цвете. Но их доля по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 10%.