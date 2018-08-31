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1 сентября
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Почему в России могут запретить детям использовать смартфоны в школа

31 августа в Москве в ходе Общероссийского родительского собрания Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась по поводу запрета смартфонов в школах. Она отметила, что во Франции, в которой эта норма введена, все сделали правильно.

Дети с телефонами.
Дети с телефонами.
СС0

«Мое мнение какое: французы это делали долго, но правильно, у нас это школы делают и мы будем поощрять. Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому, что и французские наши коллеги," - цитирует слова Васильевой ТАСС.

Министр добавила, что в некоторых российских школах имеются специальные ящики, куда ученик может положить свой телефон. Также есть специальный контрольный сигнальный телефон, по которому родители могут связаться с учителем.

Дети с телефонами.
Дети с телефонами.
СС0

«Возникает вопрос, зачем смартфон, если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть?», — отметила министр.

Во Франции законопроект, запрещающий школьникам пользоваться во время занятий личными мобильными устройствами, был принят в июле 2018 года. Подобное предложение было одним из предвыборных обещаний нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона.



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