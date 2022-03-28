Ждет ли россиян дефицит сигарет, рассказали эксперты

Курильщикам не грозит никотиновый голод, считают эксперты, даже несмотря на ограничения в работе крупнейших табачных корпораций на российском рынке. В Минсельхозе « Российской газете » сообищили, что все предприятия работают в штатном режиме. Дефицит продукции в стране отсутствует.

Еще конце февраля Philip Morris International (выпускает Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и другие) объявила о сокращении производства в России, приостановке инвестиций, затем допустила реструктуризацию российского бизнеса и возможную передачу активов.

О приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности объявила компания Imperial Brands (Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим», myblu).

Следом о приостановке инвестиций и маркетинговой деятельности на территории России сообщила Japan Tobacco International (Winston, Camel, Sobranie, LD, «Русский стиль», «Петр I», «Тройка»).

Также об уходе заявила British American Tobacco (Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая»). Она передаст управление российским бизнесом местной компании.

Прежде всего такие решения объясняют логистическими трудностями на фоне санкций. Речь об остановке российских заводов в большинстве случаев не идет.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что даже речь пойдет об остановке заводов, сигареты повезут, например, через Казахстан, хотя это и приведет к подорожанию продукции.

Но более вероятно, что табачные компании просто отдадут бизнес аффилированным структурам и продолжат работать. Никто из них не захочет терять такой огромный рынок, как Россия.

Кроме того, в правительстве уже поддержали идею национализации активов компаний, прекративших работу в России.