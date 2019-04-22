Перед Пасхой традиционно повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю — на куриные яйца, пишет «РГ».

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи.

Каждый год происходят сезонные колебания стоимости куриного яйца.

«С апреля до октября-ноября стоимость яйца уходят в нижнюю часть диапазона и резко повышается к Новому году и Пасхе. Перед Пасхой, как правило, рост небольшой, в пределах 10 процентов и краткосрочный», — говорит эксперт представитель Ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

Пиковые темпы роста наблюдаются за неделю перед праздником. Сразу после него на рынке наблюдается снижение цены.

По мнению эксперта, в этом году роста цен на яйца в рознице не наблюдается, цена стабильна. Но, возможно, в ближайшие дни цены на этот продукт поднимутся.

В 2018 году рост розничных цен на яйца в среднем по стране составил 3%. Спустя неделю после Пасхи цена вернулась к предпраздничным показателям.

Пасха в 2019 году будет 28 апреля.