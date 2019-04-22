Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи

Перед Пасхой традиционно повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю — на куриные яйца, пишет «РГ».

Пасха. Верба. Крашеные яйца
Пасха. Верба. Крашеные яйца
ССО

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи.

Каждый год происходят сезонные колебания стоимости куриного яйца.

«С апреля до октября-ноября стоимость яйца уходят в нижнюю часть диапазона и резко повышается к Новому году и Пасхе. Перед Пасхой, как правило, рост небольшой, в пределах 10 процентов и краткосрочный», — говорит эксперт представитель Ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

Пиковые темпы роста наблюдаются за неделю перед праздником. Сразу после него на рынке наблюдается снижение цены.

По мнению эксперта, в этом году роста цен на яйца в рознице не наблюдается, цена стабильна. Но, возможно, в ближайшие дни цены на этот продукт поднимутся.

В 2018 году рост розничных цен на яйца в среднем по стране составил 3%. Спустя неделю после Пасхи цена вернулась к предпраздничным показателям.

Пасха в 2019 году будет 28 апреля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость