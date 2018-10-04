Эксперты Роскачества нашли в картофеле вредные вещества и болезни

Специалисты Роскачества выявили в картофеле, который продается на российских рынках и в сетевых магазинах, клубни с болезнями и кадмием, сообщили РИА «Новости».

Картофель проверили по 181 показателю, 26 из которых регламентируются в законодательстве. Превышения допустимых норм по содержанию пестицидов эксперты не обнаружили.

В пакистанской картошке, купленной в одном из сетевых магазинов, нашли следы веществ, которые используются для борьбы с вредителями и для сдерживания прорастания клубней. Это говорит о том, что производитель превысил дозы препарата при обработке картофеля.

В ранней египетской картошке из сетевого магазина и в ранней российской картошке с рынка нашли повышенное содержание нитратов. Это объяснили тем, что метаболизм азота внутри тканей молодых клубней (они продолжают расти) очень высокий, поэтому концентрация нитратов завышена, причем больше всего их в кожуре.

Превышение по кадмию нашли в раннем пакистанском картофеле из сетевого магазина и в рыночной ранней российской картошке. Кадмий мог попасть в картофель, если он рос в экологически неблагоприятном месте — например, недалеко от нефтеперегонных или металлургических заводов, пояснила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

По ее словам, разовое употребление такой картошки не навредит здоровью, но, если есть ее каждый день, то последствия будут плачевными, так как кадмий — самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме.

В большинстве образцов раннего картофеля было выявлено наличие комков земли, чего не должно быть согласно ГОСТу, а на прошлогодних клубнях отметили прорастание и зеленые пятна на кожуре.

Болезней исследуемому картофелю тоже избежать не удалось — ими были поражены практически все клубни. Эксперты обнаружили фитофтороз, паршу обыкновенную и серебристую, ризоктониоз, фомоз, мокрую и сухую гниль.

Для овощей это, безусловно, минус, но не стоит бояться — для здоровья человека эти болезни не опасны. При выборе картофеля в магазине подозрительные клубни лучше оставить на прилавке. О картофельной болезни скажут визуальные изъяны на клубнях, такие, как буро-черный налет, плотные пятна под кожицей неопределенной формы, темная мякоть, уточнили в Роскачестве.