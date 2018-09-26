Главный диетолог Минзрава рекомендовал диету перед холодами

В преддверии холодов россиянам следует больше есть овощей и фруктов, считает главный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян. Рецепт эксперта приводит Агентство городских новостей «Москва».

Виктор Тутельян отметил, что с началом холодов наблюдается рост простудных заболеваний: «Поэтому рекомендация — пока еще есть на прилавках широкий ассортимент овощей и фруктов, надо постараться максимально включать их в ежедневный рацион. Желательно в день съедать примерно 600 гр овощей и фруктов».

Эксперт обратил внимание, что обычно россияне едят чуть больше 200 гр, а допустимый минимум — ежедневно потреблять 400 гр. овощей и фруктов. «Это источник целого ряда биологически активных веществ, важных и нужных в качестве регулятора нашего метаболизма», — сказал Виктор Тутельян.