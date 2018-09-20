Ученый рассказала, как правильно похудеть с помощью мясной диеты

О набирающей популярность в мире мясной диете рассказала кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева, пишет НСН. По словам ученого, как и к любой другой диете, к мясной нужно подходить осторожно. Также диетолог Королева рассказала, чем полезно мясо.

В чем суть мясной диеты

Мясная диета приобрела большую популярность после рассказа о ней академиком из Университета Торонто в Канаде Джорданом Петерсоном. Исключительное употребление мяса также поддерживает потерявший лицензию на врачебную практику Шон Бейкер, чья группа в соцсети Facebook насчитывает почти 20 тысяч подписчиков.

Сторонники этого стиля питания употребляют только воду и мясо, иногда с щепоткой соли и приправами. Диета строго запрещает любые углеводы, овощи или что-либо, что не было живым. Запивать блюда рекомендуется исключительно чистой питьевой водой.

Заменить мясо другими продуктами, по мысли разработчиков этой диеты, сложно, так как именно в нем содержаться необходимые витамины и микроэлементы.

Но другие ученые считают, что мясная диета более опасна для человеческого организма, чем полезна. Эксперты настаивают на сбалансированном рационе питания, в который входят фрукты, овощи и другие источники витаминов и питательных веществ.

Что говорит российский диетолог

По словам Маргариты Королевой, нужно правильно подходить к похудению с помощью мяса. Питаться только мясом нельзя. Ученый отметила, что мясо в диете необходимо сочетать с овощами. Источники полноценного белка встраиваются в мышечную ткань, что тоже влияет на скорость метаболических процессов. По ее словам, белок нужен человеку как строительный материал для всех клеток, в том числе гормонов щитовидной железы и гормонов репродуктивной зоны.

В программе снижения веса должны использоваться разнообразные продукты с щадящей обработкой с целью получения всех питательных веществ. Именно они, отмечает она, и катализируют те процессы, которые обогащают организм витаминами, минералами, антиоксидантами, а также поддерживая его иммунитет.

Маргарита Королева,

кандидат медицинских наук:

— Источники белка, как-то мясо и особенно птицы, должны обязательно сочетаться в блюде с растительными компонентами, с овощами, со сложными углеводами. Растительные волокна идут по кишечнику, нежно стимулируя и массируя ворсинки, способствуя выработке секретов и ферментов, которые непосредственно будут принимать участие в усвоении полноценного белка. Процесс усвоения белка замедляется, но делается очень-очень качественным. К тому же растительные волокна будут перехватывать избыток насыщенных жиров из состава мяса птицы и быстренько выводить из организма, эвакуировать эти ненужные компоненты. Поэтому эти сочетания, как пазлы, компоненты в блюде, позволяют максимально сделать полезным то, что лежит у нас в тарелке и поддерживать высокую питательную ценность и хорошее усваивание организмом этих компонентов.

К употреблению мяса стоит подходить осторожно, добавила Королева. Например, красное мясо не рекомендуется к употреблению людям, которые имеют проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, тенденцию к повышению холестерина и гипертоническую болезнь, напомнила диетолог.

Маргарита Королева,

кандидат медицинских наук: