Ученые нашли приятный способ выглядеть на 15 лет моложе без косметики и диеты

Прекрасный и при этом очень простой способ заставить взрослого человека чувствовать себя лучше и выглядеть на 15 лет моложе нашли ученые из Великобритании. Если заниматься сексом хотя бы один раз в неделю, это точно поможет, пишут «Известия» со ссылкой на газету The Sun .

Исследования проводились по заказу частной компании Neo G. Ученые провели опрос и проверку состояния здоровья у 1000 жителей Англии. Как показали исследования, у тех людей, кто ведет активную половую жизнь, замедляется процесс старения. При этом многие из них чувствуют себя и выглядят значительно моложе своего возраста.

Из заключения ученых: