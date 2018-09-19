Ученые нашли приятный способ выглядеть на 15 лет моложе без косметики и диеты

Исследования проводились по заказу частной компании Neo G. Ученые провели опрос и проверку состояния здоровья у 1000 жителей Англии. Как показали исследования, у тех людей, кто ведет активную половую жизнь, замедляется процесс старения. При этом многие из них чувствуют себя и выглядят значительно моложе своего возраста.
Из заключения ученых:
Исследование, прежде всего, дает понять, что необходимо продолжать заботиться о себе и наслаждаться лучшими вещами в жизни, независимо от того, каков ваш возраст.