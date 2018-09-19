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Ученые нашли приятный способ выглядеть на 15 лет моложе без косметики и диеты

Прекрасный и при этом очень простой способ заставить взрослого человека чувствовать себя лучше и выглядеть на 15 лет моложе нашли ученые из Великобритании. Если заниматься сексом хотя бы один раз в неделю, это точно поможет, пишут «Известия» со ссылкой на газету The Sun.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Исследования проводились по заказу частной компании Neo G. Ученые провели опрос и проверку состояния здоровья у 1000 жителей Англии. Как показали исследования, у тех людей, кто ведет активную половую жизнь, замедляется процесс старения. При этом многие из них чувствуют себя и выглядят значительно моложе своего возраста.

Из заключения ученых:

Исследование, прежде всего, дает понять, что необходимо продолжать заботиться о себе и наслаждаться лучшими вещами в жизни, независимо от того, каков ваш возраст.

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