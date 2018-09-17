Разбор. Диетологи назвали рис и еще 9 продуктов, которые нельзя есть на ужин

Ученые считает, что из вечернего рациона нужно исключить рис. По их словам, этот продукт содержит много крахмала и быстрых углеводов, провоцирующих резкие колебания сахара в крови, вспышки аппетита, а также активизирующих процесс жироотложения в теле.
Выпечку употреблять на ужин также не рекомендовано. Особенно не нужно вечером есть мучное производства. В выпечке почти всегда много сахара, растительных и животных жиров — для обмена веществ, стихающего к вечеру, это слишком насыщенная комбинация.
Ученые не советуют есть на ужин сладкие фрукты, содержащие много фруктозы и глюкозы, что плохо сказывается на содержании сахара в крови и производстве инсулина.
Не стоит есть шоколад, иначе есть вероятность того, что содержащиеся в нем быстрые углеводы, сахар и кофеин не только станут тяжелым испытанием для метаболизма, но и поспособствуют бессоннице.
Соления также вредно употреблять в вечернее время. Они могут сказаться крайне неблагоприятно на работе желудка, обеспечив на ночь изжогу и проблемы со сном. Кроме того, человек будет вынужден много пить, что может привести к беспокойному сну.
Фастфуд по вечерам тоже нежелателен, так как в нем содержится много компонентов, вызывающих в организме повышение сахара и давления, ненужную активизацию функций — продукты фастфуда очень жирные, соленые, сладкие, часто пряные.
В красном мясе, по словам экспертов, содержится много тирозина — вещества, стимулирующего выработку адреналина. Это помешает хорошенько выспаться. На ужин лучше употреблять рыбу или белое мясо птицы, чтобы не нарушать механизмов сна.
Вредным на сон грядущий стимулирующим эффектом обладает и большинство колбас, буженина и другие мясные изделия. Доказано, что их употребление коррелирует с ростом концентрации в крови норадреналина — вещества, активирующего нервные импульсы и утомляющего мозг.
Специалисты советуют не употреблять в вечернее время орехи, которые слишком калорийны для позднего перекуса и к тому же являются трудноусваиваемой пищей.
Хрен и горчица на ужин также нежелательны. Так как пряности во второй половине дня чреваты появлением проблем с желудком и могут стать причиной бессонной ночи.