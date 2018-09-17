Разбор. Диетологи назвали рис и еще 9 продуктов, которые нельзя есть на ужин

Опубликован топ-10 продуктов, которые не рекомендуется употреблять в пищу вечером, пишет Medikforum.ru. Специалисты считают, что на ужин необходимо есть только то, что не содержит тяжелых для пищеварения ингредиентов. К тому же, «продукты на вечер» не должны обладать стимулирующим воздействием на организм