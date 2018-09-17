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Разбор. Диетологи назвали рис и еще 9 продуктов, которые нельзя есть на ужин

Опубликован топ-10 продуктов, которые не рекомендуется употреблять в пищу вечером, пишет Medikforum.ru. Специалисты считают, что на ужин необходимо есть только то, что не содержит тяжелых для пищеварения ингредиентов. К тому же, «продукты на вечер» не должны обладать стимулирующим воздействием на организм

Приготовление настоящего плова.
Приготовление настоящего плова.
1 Почему нельзя вечером есть рис?

Ученые считает, что из вечернего рациона нужно исключить рис. По их словам, этот продукт содержит много крахмала и быстрых углеводов, провоцирующих резкие колебания сахара в крови, вспышки аппетита, а также активизирующих процесс жироотложения в теле.

2 Почему нельзя ужинать булками и другой выпечкой?

Выпечку употреблять на ужин также не рекомендовано. Особенно не нужно вечером есть мучное производства. В выпечке почти всегда много сахара, растительных и животных жиров — для обмена веществ, стихающего к вечеру, это слишком насыщенная комбинация.

3 Отчего не рекомендовано ужинать сладкими фруктами?

Ученые не советуют есть на ужин сладкие фрукты, содержащие много фруктозы и глюкозы, что плохо сказывается на содержании сахара в крови и производстве инсулина.

4 Чем вреден вечером шоколад?

Не стоит есть шоколад, иначе есть вероятность того, что содержащиеся в нем быстрые углеводы, сахар и кофеин не только станут тяжелым испытанием для метаболизма, но и поспособствуют бессоннице.

5 Почему нужно отказаться от солений на ужин?

Соления также вредно употреблять в вечернее время. Они могут сказаться крайне неблагоприятно на работе желудка, обеспечив на ночь изжогу и проблемы со сном. Кроме того, человек будет вынужден много пить, что может привести к беспокойному сну.

6 Нужно ли отказываться вечером от фастфуда?

Фастфуд по вечерам тоже нежелателен, так как в нем содержится много компонентов, вызывающих в организме повышение сахара и давления, ненужную активизацию функций — продукты фастфуда очень жирные, соленые, сладкие, часто пряные.

7 Можно ли есть на ночь красное мясо? И чем его заменить?

В красном мясе, по словам экспертов, содержится много тирозина — вещества, стимулирующего выработку адреналина. Это помешает хорошенько выспаться. На ужин лучше употреблять рыбу или белое мясо птицы, чтобы не нарушать механизмов сна.

8 Отказываться ли от колбас во время ужина?

Вредным на сон грядущий стимулирующим эффектом обладает и большинство колбас, буженина и другие мясные изделия. Доказано, что их употребление коррелирует с ростом концентрации в крови норадреналина — вещества, активирующего нервные импульсы и утомляющего мозг.

9 Почему вредно есть на ночь орехи?

Специалисты советуют не употреблять в вечернее время орехи, которые слишком калорийны для позднего перекуса и к тому же являются трудноусваиваемой пищей.

10 Можно ли на ужин хрен?

Хрен и горчица на ужин также нежелательны. Так как пряности во второй половине дня чреваты появлением проблем с желудком и могут стать причиной бессонной ночи.

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