Байконур и картошка. Почему в Алтайском крае болеют чаще, чем в других регионах России

В Алтайском крае люди болеют чаще, чем где бы то ни было в России. Об этом говорят данные Минздрава РФ: в регионе на 100 тысяч населения пришлось больше 250 тысяч заболеваний. Особенно край «славится» психическими и онкологическими отклонениями, а также нарушениями обмена веществ. Причин этому много — образ жизни, демография, близость ядерного полигона и сама система статистических подсчетов.

Каких болезней больше

В алтайском Минздраве говорят, что уровень общей заболеваемости в 2017 году превышает средний по РФ на 57%. Но этот уровень и сама структура заболеваемости не меняются уже много лет.

В крае чаще, чем в других регионах, наблюдаются:

новообразования , в том числе злокачественные,

в том числе злокачественные, болезни эндокринной системы , в том числе щитовидной железы , сахарный диабет 2 типа , ожирение,

в том числе щитовидной железы сахарный диабет 2 типа ожирение, психические расстройства и болезни нервной системы,

болезни системы кровообращения , в том числе гипертония,

в том числе гипертония, болезни органов пищеварения , в том числе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки , гастриты,

в том числе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки гастриты, болезни косно-мышечной системы , в том числе суставов и позвоночника

в том числе суставов и позвоночника болезни мочеполовой системы , в том числе мочекаменная болезнь.

Практически все эти заболевания взаимосвязаны.

Как регистрируют болезни

Информацию о заболеваниях фиксируют при посещении пациентом врача, независимо от того, по какому поводу человека осматривали.

Кроме, собственно, обращений с жалобами сюда входят и профилактические осмотры, и визиты за справками. Все это попадает в статистику заболеваемости.

В лаборатории Надежда Будрина

Острые заболевания регистрируют столько раз, сколько они возникали — один человек может несколько раз в год обратиться к врачу с простудой.

При этом заболевания в стадии обострения или ремиссии, подлежат регистрации только один раз в течение календарного года, независимо от того, сколько раз человек обращался к медикам.

В каком-то смысле высокая заболеваемость — это показатель развития диагностики и профилактики и доступности медицинской помощи.

«Генетический эффект»

В крае наблюдается избыток одних микро- и макроэлементов и дефицит других, например, йода. Это приводит к болезням щитовидной железы и суставов, мочекаменной болезни.

Многие отклонения от здоровья обусловлены специфическим для края фактором — серией ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и близостью космодрома Байконур.

Алтайские школьницы посмотрели на старт «Созюза» на Байконуре. 28 июля 2017 года. Российское движение школьников vk.com/skm_rus

Сейчас концентрация изотопов во внешней среде, по данным Минздрава, не превышает допустимого уровня, но влияние их по-прежнему сильно из-за «генетического эффекта», проявляющегося в последующих поколениях.

По этой причине возникают болезни эндокринной и иммунной систем. Последние в свою очередь провоцируют и развитие злокачественных новообразований, и частые «простудные» заболевания.

Население стареет

Больше заболеваний регистрируют в крае и потому, что растет число людей старшего возраста, а болеют они, естественно, чаще.

Например, за год численность жителей края в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 9,9 тыс. человек, а старше 85 лет — на 11,2 тыс. человек.

Пенсионер с телефоном. СС0

Пожилых людей чаще всего беспокоят обменные нарушения, приводящие к болезням костно-мышечной и эндокринной систем, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, а также так называемые цереброваскулярные заболевания, приводящие к патологии нервной системы и психическим расстройствам.

Хлеб и каша

Свою лепту в количество и качество болезней вносит и образ жизни жителей края. В продуктовой корзине не слишком обеспеченных слоев населения — в основном доступные по цене продукты: зерновые и хлебобулочные изделия и картофель.

Картошка. Олег Богданов

Люди, которые часто и помногу употребляют эти продукты, склонны к ожирению, и соответственно к развитию сахарного диабета 2 типа и болезням системы кровообращения.