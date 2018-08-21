Байконур и картошка. Почему в Алтайском крае болеют чаще, чем в других регионах России

Каких болезней больше
В алтайском Минздраве говорят, что уровень общей заболеваемости в 2017 году превышает средний по РФ на 57%. Но этот уровень и сама структура заболеваемости не меняются уже много лет.
В крае чаще, чем в других регионах, наблюдаются:
- новообразования, в том числе злокачественные,
- болезни эндокринной системы, в том числе щитовидной железы, сахарный диабет 2 типа, ожирение,
- психические расстройства и болезни нервной системы,
- болезни системы кровообращения, в том числе гипертония,
- болезни органов пищеварения, в том числе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастриты,
- болезни косно-мышечной системы, в том числе суставов и позвоночника
- болезни мочеполовой системы, в том числе мочекаменная болезнь.
Практически все эти заболевания взаимосвязаны.
Как регистрируют болезни
Информацию о заболеваниях фиксируют при посещении пациентом врача, независимо от того, по какому поводу человека осматривали.
Кроме, собственно, обращений с жалобами сюда входят и профилактические осмотры, и визиты за справками. Все это попадает в статистику заболеваемости.
Острые заболевания регистрируют столько раз, сколько они возникали — один человек может несколько раз в год обратиться к врачу с простудой.
При этом заболевания в стадии обострения или ремиссии, подлежат регистрации только один раз в течение календарного года, независимо от того, сколько раз человек обращался к медикам.
В каком-то смысле высокая заболеваемость — это показатель развития диагностики и профилактики и доступности медицинской помощи.
«Генетический эффект»
В крае наблюдается избыток одних микро- и макроэлементов и дефицит других, например, йода. Это приводит к болезням щитовидной железы и суставов, мочекаменной болезни.
Многие отклонения от здоровья обусловлены специфическим для края фактором — серией ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и близостью космодрома Байконур.
Сейчас концентрация изотопов во внешней среде, по данным Минздрава, не превышает допустимого уровня, но влияние их по-прежнему сильно из-за «генетического эффекта», проявляющегося в последующих поколениях.
По этой причине возникают болезни эндокринной и иммунной систем. Последние в свою очередь провоцируют и развитие злокачественных новообразований, и частые «простудные» заболевания.
Население стареет
Больше заболеваний регистрируют в крае и потому, что растет число людей старшего возраста, а болеют они, естественно, чаще.
Например, за год численность жителей края в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 9,9 тыс. человек, а старше 85 лет — на 11,2 тыс. человек.
Пожилых людей чаще всего беспокоят обменные нарушения, приводящие к болезням костно-мышечной и эндокринной систем, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, а также так называемые цереброваскулярные заболевания, приводящие к патологии нервной системы и психическим расстройствам.
Хлеб и каша
Свою лепту в количество и качество болезней вносит и образ жизни жителей края. В продуктовой корзине не слишком обеспеченных слоев населения — в основном доступные по цене продукты: зерновые и хлебобулочные изделия и картофель.
Люди, которые часто и помногу употребляют эти продукты, склонны к ожирению, и соответственно к развитию сахарного диабета 2 типа и болезням системы кровообращения.