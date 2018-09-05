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Исследователи раскрыли неожиданный секрет правильного завтрака

Между первым и последним принятием пищи в течение дня должно проходить около 10 часов. Как утверждают исследователи из Института Солка в Калифорнии, поздний завтрак и ранний ужин особенно полезны для людей, у которых в силу тех или иных причин сбиты «внутренние часы». Выводы ученых опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Каша с ягодами.
Каша с ягодами.
фото из свободных источников.

Метаболизмом человека во многом управляют суточные циклы, отвечающие за разное функционирование организма утром, днём, вечером и ночью. Это крайне выгодно с эволюционной точки зрения, но из-за генетических особенностей, возраста, нефиксированного рабочего графика или множества других причин, «внутренние часы» могут работать неправильно. Сбой приводит к различным нежелательным последствиям, прямому ухудшению здоровья.

В ходе экспериментов на генетически модифицированных мышах специалисты убедились, что грызуны значительно реже начинали страдать от диабета, жировой болезни печени и ряда других метаболических заболеваний, если между первым и последним приемом пищи за сутки проходило около 10 часов. Исследователи рассчитывают проверить результаты на людях.

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