Исследователи раскрыли неожиданный секрет правильного завтрака

Между первым и последним принятием пищи в течение дня должно проходить около 10 часов. Как утверждают исследователи из Института Солка в Калифорнии, поздний завтрак и ранний ужин особенно полезны для людей, у которых в силу тех или иных причин сбиты «внутренние часы». Выводы ученых опубликованы в журнале Cell Metabolism.