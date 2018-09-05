Исследователи раскрыли неожиданный секрет правильного завтрака

Метаболизмом человека во многом управляют суточные циклы, отвечающие за разное функционирование организма утром, днём, вечером и ночью. Это крайне выгодно с эволюционной точки зрения, но из-за генетических особенностей, возраста, нефиксированного рабочего графика или множества других причин, «внутренние часы» могут работать неправильно. Сбой приводит к различным нежелательным последствиям, прямому ухудшению здоровья.
В ходе экспериментов на генетически модифицированных мышах специалисты убедились, что грызуны значительно реже начинали страдать от диабета, жировой болезни печени и ряда других метаболических заболеваний, если между первым и последним приемом пищи за сутки проходило около 10 часов. Исследователи рассчитывают проверить результаты на людях.