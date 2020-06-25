Елена Летучая рассказала о махинациях производителей со знаком ГОСТ

Телеведущая адепт чистоты в общепите Елена Летучая рассказала, что не всегда пометка ГОСТ на товаре означает, что продукт произведен по межгосударственному стандарту.

Зачастую пометка ГОСТ на упаковке является лишь маркетинговой уловкой, например, по общероссийскому стандарту работают сотрудники предприятия, а к качеству самого продукта этот знак не имеет никакого отношения, разъяснила ведущая изданию «Семь дней».

«Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации», — добавила Летучая.

Также она напомнила, что в России нет никакого закона или норматива, регламентирующего появление на упаковках с товарами пометок «эко» или «био», пишет News.ru. Соответственно, наличие такого знака на упаковке не гарантирует ни натуральности, ни безопасности товара.

«Можно нарисовать прекрасную корову на зелёном лугу, написать „био“, „эко“ и сделать цену выше», — резюмировала ведущая.

ГОСТ

ГОСТ или межгосударственный стандарт — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации и сертификации стран СНГ, на территории Евразийского экономического союза (ЕЭС) такие стандарты применяются производителями в добровольном порядке.