Елена Летучая рассказала о махинациях производителей со знаком ГОСТ

Зачастую пометка ГОСТ на упаковке является лишь маркетинговой уловкой, например, по общероссийскому стандарту работают сотрудники предприятия, а к качеству самого продукта этот знак не имеет никакого отношения, разъяснила ведущая изданию «Семь дней».
«Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации», — добавила Летучая.
Также она напомнила, что в России нет никакого закона или норматива, регламентирующего появление на упаковках с товарами пометок «эко» или «био», пишет News.ru. Соответственно, наличие такого знака на упаковке не гарантирует ни натуральности, ни безопасности товара.
«Можно нарисовать прекрасную корову на зелёном лугу, написать „био“, „эко“ и сделать цену выше», — резюмировала ведущая.
ГОСТ
ГОСТ или межгосударственный стандарт — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации и сертификации стран СНГ, на территории Евразийского экономического союза (ЕЭС) такие стандарты применяются производителями в добровольном порядке.