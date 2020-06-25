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Елена Летучая рассказала о махинациях производителей со знаком ГОСТ

Телеведущая адепт чистоты в общепите Елена Летучая рассказала, что не всегда пометка ГОСТ на товаре означает, что продукт произведен по межгосударственному стандарту.

Елена Ревизорро Летучая в Барнауле.
Елена Ревизорро Летучая в Барнауле.
Дмитрий Никитин

Зачастую пометка ГОСТ на упаковке является лишь маркетинговой уловкой, например, по общероссийскому стандарту работают сотрудники предприятия, а к качеству самого продукта этот знак не имеет никакого отношения, разъяснила ведущая изданию «Семь дней».

«Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации», — добавила Летучая.

Также она напомнила, что в России нет никакого закона или норматива, регламентирующего появление на упаковках с товарами пометок «эко» или «био», пишет News.ru. Соответственно, наличие такого знака на упаковке не гарантирует ни натуральности, ни безопасности товара.

«Можно нарисовать прекрасную корову на зелёном лугу, написать „био“, „эко“ и сделать цену выше», — резюмировала ведущая.

ГОСТ

ГОСТ или межгосударственный стандарт — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации и сертификации стран СНГ, на территории Евразийского экономического союза (ЕЭС) такие стандарты применяются производителями в добровольном порядке.

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