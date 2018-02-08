Елена Летучая рассказала, почему ушла из "Ревизорро"

Проблемы начались при съемке московского сезона шоу "Ревизорро". Летучая часто узнавала, что заведения были проинформированы о ее предстоящем визите, и не могла контролировать этот процесс. "У меня есть сомнения в правдивости того, как будет работать новая команда", сказала телеведущая.

Среди причин ухода с телеканала "Пятница!" Летучая назвала также отсутствие перспектив. По ее словам новых проектов ей не давали и угрожали, если она отказывалась сниматься в промороликах других программ.

В ноябре 2017 года у программы появилась новая ведущая - известная актриса и блогер Настасья Самбурская. Летучая покинула телеканал "Пятница!" в октябре 2017 года и перешла на Первый канал (позднее ее шоу "Летучий отряд", посвященное борьбе за права, было приостановлено).

В июне 2015 года Елена Летучая приезжала в Барнаул и проверила рестораны и аквапарк.