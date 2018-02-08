Елена Летучая рассказала, почему ушла из "Ревизорро"

Известная телеведущая Елена Летучая, недавно покинувшая программу "Ревизорро" и телеканал "Пятница!", назвала причины своего ухода. По ее словам, она разорвала контракт из-за "сливов" информации о проверках, пишет Lenta.
Проблемы начались при съемке московского сезона шоу "Ревизорро". Летучая часто узнавала, что заведения были проинформированы о ее предстоящем визите, и не могла контролировать этот процесс. "У меня есть сомнения в правдивости того, как будет работать новая команда", сказала телеведущая.
Среди причин ухода с телеканала "Пятница!" Летучая назвала также отсутствие перспектив. По ее словам новых проектов ей не давали и угрожали, если она отказывалась сниматься в промороликах других программ.
В ноябре 2017 года у программы появилась новая ведущая - известная актриса и блогер Настасья Самбурская. Летучая покинула телеканал "Пятница!" в октябре 2017 года и перешла на Первый канал (позднее ее шоу "Летучий отряд", посвященное борьбе за права, было приостановлено).
В июне 2015 года Елена Летучая приезжала в Барнаул и проверила рестораны и аквапарк.
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