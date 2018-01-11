Барнаульские сироты записали видеообращение к Елене Летучей

Ранее altapress.ru писал, что в 2017 году никто из барнаульских детей-сирот не получил квартир даже через суд. Проблема в том, что аукционы на закупку квартир для сирот, которые объявляет "Региональное жилищное управление", признают несостоявшимися из-за отсутствия участников. В организации заявляют, что действуют в соответствии с законом, и данные о стоимости кв. метра жилья берут в Алтайкрайстате. Она равняется 40 тыс. рублей — за такие деньги застройщики не хотят участвовать в аукционах. От закупки вторичного жилья решили отказаться после участившихся махинаций. В результате в Барнауле жилье не закупается.

Один из активистов "сиротского движения" Игорь Берг рассказал altapress.ru, что их проблемой занялся главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский. По их ситуации решили создать межведомственную рабочую группу из представителей краевой администрации и РЖУ, которая должна будет решить, как выйти из этого сложного положение. Заседание рабочей группы должно состояться уже на следующей неделе.

По официальным данным, в очереди на предоставление жилья находятся более 6,7 тысяч алтайских сирот. На исполнении находится 961 судебное решение об обязании предоставить квартиру. Около 240 таких решений вынесли в Барнауле. Однако добиться этого нуждающиеся не могут даже через службу судебных приставов — они лишь регулярно выписывают штрафы региональному жилищному управлению.

В 2017 году в Барнауле все-таки купили 30 квартир в новостройке на ул. Советской Армии. Их получат те, кто выиграл суды в 2015 году. Таких людей в краевой столице 68. Еще 38 человек продолжат ждать. А в 2016 году таких решений уже больше ста. В 2017 году — более 120. С марта 2017 года начнутся новые закупки.

Справка

Елена Летучая с ноября 2017 года ведет авторскую программу "Летучий отряд" на Первом канале. В рамках проекта она устраивает проверки в социальных учреждениях — школах и больницах, а также борется с несправедливостью, непрофессионализмом и обманом и дает советы, как вести себя в подобных ситуациях.