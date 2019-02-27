Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Еще в одном алтайском городе повысили цены на проезд в общественном транспорте

С 1 марта в Бийске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Билет в автобусах и трамваях будет стоить 20 рублей, а в маршрутках — 25 рублей. Об этом сообщает мэрия Наукограда.

Бийский автобус.
Бийский автобус.
Елена Демина, "Бийский рабочий"

Ранее перевозчики обращались в администрацию Бийска с просьбой поднять стоимость поездок на автобусе до 22 рублей, а на маршрутках до 26 рублей. До этого повышения за проезд в автобусе бийчане платили 17,5 рублей и последнее повышение было в июле 2016 года, тогда цена подросла на 2,5 рубля.

Сколько стоит проезд на общественном транспорте в других городах

Барнаул — в автобусе, трамвае и троллейбусе 23 рубля (по безналичному расчету 21), в маршрутках 25 рублей.

Рубцовск — в троллейбусе 18 рублей, в автобусе 20 рублей.

Новоалтайск и Заринск — в автобусе 20 рублей.

Новосибирск — в трамвае и троллейбусе 21 рубль (по безналичному расчету 20), автобус 22 рубля (по безналичному расчету 21).

Томск — в трамвае, троллейбусе и автобусе 21 рубль.

Омск — в трамвае, троллейбусе и автобусе 30 рублей (по безналичному расчету 25).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость