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В Бийске хотят повысить стоимость проезда в транспорте вслед за Барнаулом

Бийские предприниматели намерены добиться повышения стоимости проезда в автобусах минимум до 20 рублей, сообщает «Бийский рабочий».

В Бийске протестующие водители выставили автобусы у городской администрации.
В Бийске протестующие водители выставили автобусы у городской администрации.
"Наш Бийск"

В отделе ценообразования администрации Бийска говорят, что сейчас не может быть и речи не только о повышении, но даже о сроках рассмотрения и утверждения нового тарифа. По данным мэрии, документы, подтверждающие экономическое обоснование тарифа, предоставила лишь пятая часть перевозчиков. А этого по существующим правилам недостаточно для начала рассмотрения вопроса.

В последний раз тариф в Бийске поднимали в июле 2016 года — с 15 рублей до 17 рублей 50 копеек.

В Бийске считают, что несмотря на заявления мэрии, увеличение стоимости проезда в общественном транспорте — это вопрос ближайшего времени.

Цены на билеты в этом году уже заметно выросли в Барнауле.

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