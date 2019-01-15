В Бийске хотят повысить стоимость проезда в транспорте вслед за Барнаулом

В отделе ценообразования администрации Бийска говорят, что сейчас не может быть и речи не только о повышении, но даже о сроках рассмотрения и утверждения нового тарифа. По данным мэрии, документы, подтверждающие экономическое обоснование тарифа, предоставила лишь пятая часть перевозчиков. А этого по существующим правилам недостаточно для начала рассмотрения вопроса.
В последний раз тариф в Бийске поднимали в июле 2016 года — с 15 рублей до 17 рублей 50 копеек.
В Бийске считают, что несмотря на заявления мэрии, увеличение стоимости проезда в общественном транспорте — это вопрос ближайшего времени.
Цены на билеты в этом году уже заметно выросли в Барнауле.