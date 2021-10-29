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Потребитель

Facebook теперь будет называться Meta. Подробности о приложениях

Американская компания Facebook меняет название на Meta, объявил ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации, сообщает ТАСС.

Социальные сети. Фейсбук.
Социальные сети. Фейсбук.
СС0

По его словам, бренд Facebook не отражает то, чем занимается компания сегодня.

«Мы больше, чем просто социальная сеть. Компания работает над созданием приложений для виртуальной реальности и многими другими интересными проектами», — рассказал Цукерберг.

Сама социальная сеть по-прежнему будет называться Facebook. Приложения WhatsApp и Instagram также не поменяют свое название.

«Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остается компанией, которая создает технологии, исходя из потребностей людей. Но все наши продукты, в том числе, приложения, теперь объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем», — подчеркнул он.

На этом фоне, как свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, стоимость акций компании поднялась почти на 3%, пишет polit.ru.

Facebook — не первая корпорация, решившая провести переименование. В 2015 году один из главных конкурентов Марка Цукерберга — Google — провел реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet.

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