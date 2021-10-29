Facebook теперь будет называться Meta. Подробности о приложениях

Американская компания Facebook меняет название на Meta, объявил ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации, сообщает ТАСС.

По его словам, бренд Facebook не отражает то, чем занимается компания сегодня.

«Мы больше, чем просто социальная сеть. Компания работает над созданием приложений для виртуальной реальности и многими другими интересными проектами», — рассказал Цукерберг.

Сама социальная сеть по-прежнему будет называться Facebook. Приложения WhatsApp и Instagram также не поменяют свое название.

«Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остается компанией, которая создает технологии, исходя из потребностей людей. Но все наши продукты, в том числе, приложения, теперь объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем», — подчеркнул он.

На этом фоне, как свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, стоимость акций компании поднялась почти на 3%, пишет polit.ru.

Facebook — не первая корпорация, решившая провести переименование. В 2015 году один из главных конкурентов Марка Цукерберга — Google — провел реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet.