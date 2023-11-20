FMС: удобное и выгодное решение для вашего бизнеса

FMC (Fixed-Mobile Convergence или конвергентная связь) — инновационная технология, объединяющая каналы стационарной и мобильной телефонии в единую корпоративную сеть. Такое решение обладает множеством преимуществ, основными из которых считаются повышение удобства для пользователей и снижение затрат на оплату услуг связи. Зачем услуга fmc может понадобиться именно вашему бизнесу, рассмотрим ниже.