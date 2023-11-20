FMС: удобное и выгодное решение для вашего бизнеса

Что такое FMС?
Использование FMC позволяет интегрировать возможности, предоставляемые мобильным оператором, с корпоративной АТС. В компании, выбравших подобную услугу, создается система коммуникации с единым номером и возможностью автоматического переключения с офисных телефонов или ПК сотрудников на мобильные.
Технология, объединяющая сотовых операторов, проводной интернет и IP-телефонию, дает пользователям возможность всегда оставаться на связи, переключаясь с мобильного телефона на стационарный и обратно, не замечая этого.
Как работает FMC?
Сервис позволяет объединить все виды коммуникаций, используя для этого АТС. Использование fmc sim карты позволяет абонентам через единый номер иметь доступ к проводным устройствам, IP-телефонии, услугам сотовых операторов. Чтобы связаться с сотрудником, коллегам или руководителю достаточно набрать его уникальный номер.
Приобретать оборудование или прокладывать провода при наличии корпоративной АТС не требуется. Совершать/принимать звонки можно, используя мобильный телефон или компьютер.
Получаемые преимущества
Что дает fmc телефония бизнесу:
- оптимизация системы управления;
- снижение затрат на связь;
- универсальность — система работает практически на любых устройствах;
- функциональность (доступны многие дополнительные услуги, включая запись звонков, переадресацию, голосовую почту и прочее);
- масштабность. Этот плюс особенно важен для компаний с разветвленной инфраструктурой;
- улучшение качества обслуживания клиентов;
- возможность работать удаленно (например, если сотрудник ушел на больничный или уехал в командировку).
Интеграция офисных программ с мобильными приложениями, позволяет сотруднику получать на смартфон уведомления о поступивших письмах или назначенных встречах. Это повышает результативность работы, в целом.
Если говорить о возможных недостатках, то к ним можно отнести один: внедрение системы требует некоторой адаптации к потребностям компании, которая может занять определенное время.