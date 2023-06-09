9 июня
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Потребитель

Формула идеального ремонта. Огромный магазин «Формула М2» открылся в Барнауле

Новый, по-настоящему огромный магазин «Формула М2» в ТВК «Гранд Арена» уже начал свою работу. «Формула М2» расширила ассортимент товаров, которые клиенты не найдут ни в одном другом магазине сети. «Формула М2», сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта, предлагает вам первыми оценить по-настоящему большой магазин в ТВК Гранд ARENA.

В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
Фото: Никитина Анастасия.

Масштаб ремонта больше не имеет значения, будь то квартира, дача или загородный дом. В торговом зале размером с футбольное поле вы найдете по-настоящему качественные материалы: от сухих строительных смесей до обоев и светильников, от гипсокартона и пиломатериала до посуды и текстиля!


В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
Фото: Никитина Анастасия.

Не стоит искать уникальные товары в других магазинах! Знакомьтесь с эксклюзивным ассортиментом и наслаждайтесь приобретением настоящих находок. Выберите непривычный и привлекательный предмет, который может стать частью вашего интерьера и придать ему свежий вид.


В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
Фото: Никитина Анастасия.

Уникальная ассортиментная линейка элементов декора близка к ассортименту известной шведской компании.


В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
Фото: Никитина Анастасия.

Торопитесь: более 50 тысяч необходимых в ремонте товаров от 300 новых поставщиков ждут вас в одном месте, а обновленная навигация в магазине позволит не тратить время и быстро найти необходимое.


В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
Фото: Никитина Анастасия.

Реальная возможность каждому покупателю хорошо сэкономить — участие в программе лояльности. Назовите на кассе промокод «ОТКРЫТИЕ» и получите скидку до 2000 рублей, но не более 30% от чека. Промокод действителен только в новой «Формуле М2» до 29 июня 2023 года включительно.

А бесплатные услуги в виде дизайн-проекта, просчета сметы и доставки дополнительно поднимут вам настроение.

Ждем вас в новой «Формуле М2» на любом этапе вашего ремонта, и мы подскажем, как сделать его в радость!

Новая «Формула М2» — по-настоящему выгодные цены!

ТВК Гранд ARENA, Павловский тракт, 180, 1 этаж.

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