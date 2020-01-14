«Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями, и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки», — цитирует ТАСС сообщение.
Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений.
Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса и использовать операционную систему Windows 10.
Ранее сообщалось, что на компьютере у Путина нашли уязвимую версию Windows. Журналисты британского издания The Guardian заметили, что президент РФ Владимир Путин использует на рабочих компьютерах устаревшую операционную систему Microsoft — Windows XP.
Необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Владимира Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве. К такому выводу пришли журналисты, ознакомившись с фотобанком на официальном сайте Кремля.