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Жизнь

На компьютере у Путина нашли уязвимую версию Windows

Журналисты британского издания The Guardian заметили, что президент РФ Владимир Путин использует на рабочих компьютерах устаревшую операционную систему Microsoft — Windows XP.

На экране монитора - Владимир Путин.
На экране монитора - Владимир Путин.
kremlin.ru

Необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Владимира Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве. К такому выводу пришли журналисты, ознакомившись с фотобанком на официальном сайте Кремля.

Ранее сотрудники администрации президента заявляли, что Путин редко пользуется интернетом. Несколько лет назад глава государства называл сеть «проектом ЦРУ», пишет Lenta.ru.

Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года, пишет bfm.ru.

На сайте организации опубликовано предупреждение, что компьютеры под управлением Windows XP «уязвимы для угроз безопасности и вирусов».

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