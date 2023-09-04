4 сентября
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Фотообои 3D: 7 правил по выбору и использованию

Фотообои с эффектом 3D способны преобразить любой интерьер, добавив в него «изюминку». Полотно обладает сразу несколькими преимуществами: трехмерное изображение максимально реалистично, оно способно решать разные задачи, стоящие в ходе ремонта, также 3D обои — отличный способ подчеркнуть безупречный вкус владельцев жилища. Как выбрать такое полотно для вашего дома или квартиры, нам расскажут специалисты студии декора стен PrintWalls* (здесь вы можете подобрать роскошное интерьерное решение для вашего дома или квартиры).

Выбираем дизайн

На фотообоях может быть изображено практически все, что угодно: природа, город, абстрактные рисунки, животные, герои мультфильмов, космос и многое другое. Рекомендовать выбрать что-то конкретное, мы не будем, поскольку вкус у каждого человека свой. Чтобы облегчить людям поиск, каталог 3Д фотообоев обычно разделен на категории, например, «для зала», «для гостиной», «для кухни» и т.д., но следовать или нет подобным рекомендациям, решать только вам.

Общие рекомендации выглядят так:

  • важно, чтобы «картинка» взаимодействовала с интерьером, то есть, была его частью, а не отдельной составляющей;
  • в комнате, где люди отдыхают (спальня, детская) изображение должно быть более пассивным. Слишком ярких и агрессивных рисунков следует избегать;
  • если помещение маленькое, излишне темные или объемные рисунки могут его еще сильнее уменьшить. Визуально скорректировать нехватку квадратных метров помогут светлые тона обоев. В большой комнате таких ограничений нет.

Полезно знать: если требуемой вам «картинки» не нашлось, вы всегда можете заказать печать фотообоев с 3Д эффектом по своему изображению. Это может быть ваша семья, любимая природная локация или прочее.

О материалах

Основанием под обои 3Д может служить бумага, винил и флизелин. Бумажные обои недорогие и экологически чистые, но менее стойкие к износу. Флизелиновые обои более долговечны, при этом они также «дышат». Оба варианта подходят для спален, детских и гостиных комнат.

Винил выручит там, где часто требуется влажная уборка стен, поскольку материал можно мыть. Прежде всего, речь идет о прихожих, ванных и кухнях. Для них винил — идеальное решение.

Чернила, используемые при печати, могут быть ультрафиолетовыми, латексными и экосольвентными. Каждый из этих вариантов обеспечивает необходимую стойкость покрытия, яркость и высокое качество изображения, а также «защиту» от выгорания и воздействия прочих неблагоприятных факторов.

Важно помнить и о рациональном использовании 3D обоев. Если вас тянет на эксперименты и хочется выбрать смелое и даже экстравагантное решение, то лучшим местом для его реализации станет гостиная. В спальне рисунок должен быть более спокойным, часто это природа, цветы, аккуратные архитектурные формы. Прихожую и коридор лучше всего украсить изображением, «уходящим вдаль» - это поможет визуально расширить пространство.

В детской родители стараются организовать настоящую сказку: пиратские коробки, замки, сцены из любимых мультфильмов – это и многое другое может украсить уголок ребенка. Однако, важно понимать, что излишне динамичное и яркое изображение может мешать спокойному отдыху юного члена семьи.

* Печатные стены (перевод).

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