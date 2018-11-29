Француженка показала на видео, как у нее разбухло лицо после окрашивания волос

Перед процедурой 19-летняя Эстель сделала тест на аллергическую реакцию, но ждала результата 30 минут, а не двое суток, как было указано в инструкции.
В результате появился отек кожи верхней части головы, распух язык, а сама девушка начала задыхаться. К тому времени, когда она обратилась к медикам, окружность ее головы увеличилась с 56 до 63 сантиметров.
Студентку госпитализировали, и после лечения состояние девушки начало улучшаться.
Выяснилось, что аллергические реакция у девушки — реакция организма на пара-фенилендиамин, вещество, используемое при изготовлении красителей.
После выздоровления Эстель опубликовала снимки своего лица, отметив, что «чуть не умерла и не хотела бы, чтобы подобное случилось с другими».
«Я сделала глупость и хочу предупредить других: не поступайте как я», — отметила она.
Аллергия на пара-фенилендиамин отмечается у 2−3% населения, пишет «Росбалт».
Ранее сообщалось, что больная анорексией девушка немного поправилась и вернулась на реанимобиле в Барнаул. Она прошла курс лечения в Нижнем Новгороде. Помогает истощенной девушке бывшая звезда «Дома-2» москвичка Мария Кохно.