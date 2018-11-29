Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
121

Француженка показала на видео, как у нее разбухло лицо после окрашивания волос

Французская студентка показала, как ее лицо деформировалось из-за аллергии, вызванной краской для волос, пишет Le Parisien. Краску для волос девушка приобрела в супермаркете.

Девушка. Прическа.
Девушка. Прическа.
СС0

Перед процедурой 19-летняя Эстель сделала тест на аллергическую реакцию, но ждала результата 30 минут, а не двое суток, как было указано в инструкции.

В результате появился отек кожи верхней части головы, распух язык, а сама девушка начала задыхаться. К тому времени, когда она обратилась к медикам, окружность ее головы увеличилась с 56 до 63 сантиметров.

Студентку госпитализировали, и после лечения состояние девушки начало улучшаться.

Выяснилось, что аллергические реакция у девушки — реакция организма на пара-фенилендиамин, вещество, используемое при изготовлении красителей.

После выздоровления Эстель опубликовала снимки своего лица, отметив, что «чуть не умерла и не хотела бы, чтобы подобное случилось с другими».

«Я сделала глупость и хочу предупредить других: не поступайте как я», — отметила она.

Аллергия на пара-фенилендиамин отмечается у 2−3% населения, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что больная анорексией девушка немного поправилась и вернулась на реанимобиле в Барнаул. Она прошла курс лечения в Нижнем Новгороде. Помогает истощенной девушке бывшая звезда «Дома-2» москвичка Мария Кохно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость