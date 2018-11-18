Больная анорексией девушка немного поправилась и вернулась на реанимобиле в Барнаул

Жительница Барнаула Кристина Корягина продолжает лечиться от анорексии. Она прошла курс лечения в Нижнем Новогороде и вернулась в Барнаул.

Помогает истощенной девушке бывшая звезда «Дома-2» москвичка Мария Кохно.

«Из Нижнего Новгорода ее отправили в Барнаул на реанимобиле. Дома Кристина занимается аутогенными тренировками, расширяет рацион питания. Также ходит ко врачам общей практики, которые ставят ей уколы, системы, чтобы поддерживать организм, так как он страшно надорван», — цитирует Марию «КП».

Кристина понемножку начала есть красную рыбу, красную икру, пюре, специальные смеси. И ее вес с 16 кг 800 гр поднялся до 21 кг. Но она до сих пор очень слаба, и в основном ей приходится лежать.

Иногда она ходит гулять. «Но это опасно. В Барнауле холодно, и она может простыть», — рассказывает Мария.

По словам матери Кристины, при весе 26-летней девушки в 17−18 килограммов врачи в Барнауле отказывались ее госпитализировать. Девушка снова приняла участие в программе «Пусть говорят».

По словам Кристины, вес начал резко снижаться лет в 9. Потом в 11 классе ситуация усугубилась: девушка весила в районе 28−30 кг. В университете вес таял с еще большей скоростью.

Кристина отучилась в магистратуре, у нее два красных диплома юриста. Она почти год отработала по профессии, а потом заболела.